«Бенфика» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 23:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» Мадрид, который состоится 17 февраля 2026 года.

«Бенфика»

Попадание «Бенфики» стало неожиданностью для многих, но это произошло красиво. Судьба еще раз свела португальский клуб с мадридским «Реалом», но в этот раз на кону стоит уже 1/8 финала Лиги чемпионов. «Орлы» сделают все, что могут, чтобы навязать бой фавориту и сохранить интригу до ответного поединка, но букмекеры и эксперты отдают предпочтение испанскому клубу.

8 февраля «Бенфика» обыграла на своем поле «Алверку» (2:1), а 13 числа справилась на выезде с «Санта-Кларой» (2:1).

«Реал» Мадрид

«Реал» под руководством Арбелоа неплохо выглядит и продолжает погоню за «Барселоной» в Ла Лиге. В Лиге чемпионов команде не удалось оказаться в топ-8 и теперь придется снова ехать в Лиссабон, где забивают даже вратари. Матч будет непростым, но гости готовы к любым трудностям и постараются уже в первом матче обозначить свое преимущество как на поле, так и на табло.

14 февраля «Реал» обыграл «Реал» Сосьедад (4:1), а восьмого числа была одержана выездная победа над «Валенсией» (2:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Бенфика» — 3.75

Ничья – 3.95

Победа «Реал» Мадрид – 1.87

Статистика

«Бенфика» выиграла оба единственные встречи с мадридским «Реалом» в истории

«Сливочные» проиграли три из пяти последних встреч на выезде

«Бенфика» выиграла шесть из семи последних домашних поединков во всех турнирах

Прогноз

Поставить на ничью 3.95, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.5. В этот раз «орлам» вряд ли удастся победить, но и отдать такое преимущество мадридскому оппоненту, они не намерены.