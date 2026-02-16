«Бенфика» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» Мадрид, который состоится 17 февраля 2026 года.
«Бенфика»
Попадание «Бенфики» стало неожиданностью для многих, но это произошло красиво. Судьба еще раз свела португальский клуб с мадридским «Реалом», но в этот раз на кону стоит уже 1/8 финала Лиги чемпионов. «Орлы» сделают все, что могут, чтобы навязать бой фавориту и сохранить интригу до ответного поединка, но букмекеры и эксперты отдают предпочтение испанскому клубу.
8 февраля «Бенфика» обыграла на своем поле «Алверку» (2:1), а 13 числа справилась на выезде с «Санта-Кларой» (2:1).
«Реал» Мадрид
«Реал» под руководством Арбелоа неплохо выглядит и продолжает погоню за «Барселоной» в Ла Лиге. В Лиге чемпионов команде не удалось оказаться в топ-8 и теперь придется снова ехать в Лиссабон, где забивают даже вратари. Матч будет непростым, но гости готовы к любым трудностям и постараются уже в первом матче обозначить свое преимущество как на поле, так и на табло.
14 февраля «Реал» обыграл «Реал» Сосьедад (4:1), а восьмого числа была одержана выездная победа над «Валенсией» (2:0).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Бенфика» — 3.75
- Ничья – 3.95
- Победа «Реал» Мадрид – 1.87
Статистика
- «Бенфика» выиграла оба единственные встречи с мадридским «Реалом» в истории
- «Сливочные» проиграли три из пяти последних встреч на выезде
- «Бенфика» выиграла шесть из семи последних домашних поединков во всех турнирах
Прогноз
Поставить на ничью 3.95, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.5. В этот раз «орлам» вряд ли удастся победить, но и отдать такое преимущество мадридскому оппоненту, они не намерены.