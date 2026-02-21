Новый тренер «Тоттенхэма» Тудор устроил ужин команде в бюджетном ресторане

1771670808

сегодня, 13:46

Недавно назначенный на пост временного тренера «Тоттенхэма» организовал для игроков ужин перед северолондонским дерби с «Арсеналом» 22 февраля.​

Экс-тренер «Юве» выбрал греко-кипрский ресторан Ousia в Маусуэлл-Хилл, в 13 км от клубной базы, чтобы сплотить команду ужином с бюджетным меню.​

Самое дорогое блюдо — ягнёнок за £15. После ужина игроки сфотографировались в хорошем настроении, несмотря на 16-е место и 5 очков от зоны вылета.