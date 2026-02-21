Top.Mail.Ru
Новый тренер «Тоттенхэма» Тудор устроил ужин команде в бюджетном ресторане

сегодня, 13:46
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 19:30 Не начался

Недавно назначенный на пост временного тренера «Тоттенхэма» Игор Тудор организовал для игроков ужин перед северолондонским дерби с «Арсеналом» 22 февраля.​

Экс-тренер «Юве» выбрал греко-кипрский ресторан Ousia в Маусуэлл-Хилл, в 13 км от клубной базы, чтобы сплотить команду ужином с бюджетным меню.​

Самое дорогое блюдо — ягнёнок за £15. После ужина игроки сфотографировались в хорошем настроении, несмотря на 16-е место и 5 очков от зоны вылета.

st9q94w97rdh
st9q94w97rdh
сегодня в 15:11
Ключевое слово "бюджетное меню " .... интересно было бы его прочитать....
947nrvm9eaqz
947nrvm9eaqz
сегодня в 14:56
Зачем для такой оравы элитный ресторан, пиво и чипсы достаточно
stanichnik
stanichnik ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 14:03
    Nenash
    Nenash
    сегодня в 13:51
    Едят как играют.. 🤭
