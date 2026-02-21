Новый тренер «Тоттенхэма» Тудор устроил ужин команде в бюджетном ресторане

Недавно назначенный на пост временного тренера «Тоттенхэма» Игор Тудор организовал для игроков ужин перед северолондонским дерби с «Арсеналом» 22 февраля.
Экс-тренер «Юве» выбрал греко-кипрский ресторан Ousia в Маусуэлл-Хилл, в 13 км от клубной базы, чтобы сплотить команду ужином с бюджетным меню.
Самое дорогое блюдо — ягнёнок за £15. После ужина игроки сфотографировались в хорошем настроении, несмотря на 16-е место и 5 очков от зоны вылета.
Вообще то им им не ягнёнок положен, а овсянка. Они же английские "петухи". :))
