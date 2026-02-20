Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге, завершившееся в ночь на пятницу, отметилось несколькими заметными переходами. Наиболее активными оказались «Зенит» и ЦСКА.
Трансфер Джона Дурана в «Зенит» стал одним из самых громких. Петербургский клуб арендовал колумбийского нападающего у саудовского «Аль-Насра» до конца текущего сезона. 22-летний форвард, ранее выступавший за «Астон Виллу» и «Фенербахче», призван усилить линию атаки «сине-бело-голубых» взамен ушедших Матео Кассьерры и Лусиано Гонду. Также петербуржский клуб оформил сделку по трансферу бразильского хавбека Джона Джона и усилил оборону Игорем Дивеевым из ЦСКА. Они призваны компенсировать расставание с бразильским хавбеком Жерсоном и защитником Страхиней Эраковичем.
ЦСКА произвел неожиданный трансфер, подписав полузащитника Дмитрия Баринова из московского «Локомотива». Воспитанник «железнодорожников» заключил контракт с армейцами до 2029 года, отказавшись продлевать соглашение с предыдущим клубом. Кроме того, ЦСКА обменялся игроками с «Зенитом», получив уже Лусиано Гонду и денежную компенсацию в обмен на Игоря Дивеева. Также команду пополнили бразильский защитник Матеус Рейс, арендованный из португальского «Спортинга», полузащитник Данила Козлов, перешедший из «Краснодара», и нападающий Максим Воронов, ранее выступавший за екатеринбургский «Урал». Ушли из ЦСКА несколько игроков. Нападающий Адольфо Гайч, хавбек Лионель Верде и защитник Михаил Рядно, заключивший соглашение с калининградской «Балтикой», прекратили сотрудничество с армейцами. Кроме того, ряд футболистов отправились в другие клубы на правах аренды. Среди них форварды Артем Шуманский и Алеррандро, полузащитники Родриго Вильягра и Глеб Пополитов, а также защитники Илья Агапов и Джамалутдин Абдулкадыров.
«Краснодар» укрепил оборону, подписав контракт с защитником сборной России Ильей Ваханией из «Ростова», который присоединится к команде летом. Также в «Краснодар» из «Пари НН» перешел уругвайский нападающий Хуан Боселли.
«Спартак» и «Динамо» проявили меньшую активность на трансферном рынке. «Красно-белые» назначили нового главного тренера Хуана Карседо и подписали Владислава Сауся из «Балтики», тогда как «бело-голубые» усилились бразильским защитником Давидом Рикардо. «Локомотив» же пополнил состав аргентинским полузащитником Лукасом Верой.
но характер игрока ой йе йо.
посмотрим, что придумает Семак.
Ровно 25 лет назад Евгений Леннорович Гинер стал президентом ПФК ЦСКА!
За эти 25 лет ПФК ЦСКА выиграл 24 трофея: 6 чемпионских титулов, 9 Кубков России, 8 Суперкубков страны, а также первым среди отечественных клубов завоевал европейский трофей – Кубок УЕФА!
Пожелаем удачи армейцам в заключительной части чемпионата и кубка России!
