Баринов и Дивеев сменили клубы. Итоги трансферного окна в РПЛ

сегодня, 16:01

Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге, завершившееся в ночь на пятницу, отметилось несколькими заметными переходами. Наиболее активными оказались «Зенит» и ЦСКА .

Трансфер Джона Дурана в «Зенит» стал одним из самых громких. Петербургский клуб арендовал колумбийского нападающего у саудовского «Аль-Насра» до конца текущего сезона. 22-летний форвард, ранее выступавший за «Астон Виллу» и «Фенербахче», призван усилить линию атаки «сине-бело-голубых» взамен ушедших Матео Кассьерры и Лусиано Гонду. Также петербуржский клуб оформил сделку по трансферу бразильского хавбека Джона Джона и усилил оборону Игорем Дивеевым из ЦСКА . Они призваны компенсировать расставание с бразильским хавбеком Жерсоном и защитником Страхиней Эраковичем.

ЦСКА произвел неожиданный трансфер, подписав полузащитника Дмитрия Баринова из московского «Локомотива». Воспитанник «железнодорожников» заключил контракт с армейцами до 2029 года, отказавшись продлевать соглашение с предыдущим клубом. Кроме того, ЦСКА обменялся игроками с «Зенитом», получив уже Лусиано Гонду и денежную компенсацию в обмен на Игоря Дивеева. Также команду пополнили бразильский защитник Матеус Рейс, арендованный из португальского «Спортинга», полузащитник Данила Козлов, перешедший из «Краснодара», и нападающий Максим Воронов, ранее выступавший за екатеринбургский «Урал». Ушли из ЦСКА несколько игроков. Нападающий Адольфо Гайч, хавбек Лионель Верде и защитник Михаил Рядно, заключивший соглашение с калининградской «Балтикой», прекратили сотрудничество с армейцами. Кроме того, ряд футболистов отправились в другие клубы на правах аренды. Среди них форварды Артем Шуманский и Алеррандро, полузащитники Родриго Вильягра и Глеб Пополитов, а также защитники Илья Агапов и Джамалутдин Абдулкадыров.

«Краснодар» укрепил оборону, подписав контракт с защитником сборной России Ильей Ваханией из «Ростова», который присоединится к команде летом. Также в «Краснодар» из «Пари НН» перешел уругвайский нападающий Хуан Боселли.

«Спартак» и «Динамо» проявили меньшую активность на трансферном рынке. «Красно-белые» назначили нового главного тренера Хуана Карседо и подписали Владислава Сауся из «Балтики», тогда как «бело-голубые» усилились бразильским защитником Давидом Рикардо. «Локомотив» же пополнил состав аргентинским полузащитником Лукасом Верой.