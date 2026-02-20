Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Баринов и Дивеев сменили клубы. Итоги трансферного окна в РПЛ

сегодня, 16:01

Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге, завершившееся в ночь на пятницу, отметилось несколькими заметными переходами. Наиболее активными оказались «Зенит» и ЦСКА.

Трансфер Джона Дурана в «Зенит» стал одним из самых громких. Петербургский клуб арендовал колумбийского нападающего у саудовского «Аль-Насра» до конца текущего сезона. 22-летний форвард, ранее выступавший за «Астон Виллу» и «Фенербахче», призван усилить линию атаки «сине-бело-голубых» взамен ушедших Матео Кассьерры и Лусиано Гонду. Также петербуржский клуб оформил сделку по трансферу бразильского хавбека Джона Джона и усилил оборону Игорем Дивеевым из ЦСКА. Они призваны компенсировать расставание с бразильским хавбеком Жерсоном и защитником Страхиней Эраковичем.

ЦСКА произвел неожиданный трансфер, подписав полузащитника Дмитрия Баринова из московского «Локомотива». Воспитанник «железнодорожников» заключил контракт с армейцами до 2029 года, отказавшись продлевать соглашение с предыдущим клубом. Кроме того, ЦСКА обменялся игроками с «Зенитом», получив уже Лусиано Гонду и денежную компенсацию в обмен на Игоря Дивеева. Также команду пополнили бразильский защитник Матеус Рейс, арендованный из португальского «Спортинга», полузащитник Данила Козлов, перешедший из «Краснодара», и нападающий Максим Воронов, ранее выступавший за екатеринбургский «Урал». Ушли из ЦСКА несколько игроков. Нападающий Адольфо Гайч, хавбек Лионель Верде и защитник Михаил Рядно, заключивший соглашение с калининградской «Балтикой», прекратили сотрудничество с армейцами. Кроме того, ряд футболистов отправились в другие клубы на правах аренды. Среди них форварды Артем Шуманский и Алеррандро, полузащитники Родриго Вильягра и Глеб Пополитов, а также защитники Илья Агапов и Джамалутдин Абдулкадыров.

«Краснодар» укрепил оборону, подписав контракт с защитником сборной России Ильей Ваханией из «Ростова», который присоединится к команде летом. Также в «Краснодар» из «Пари НН» перешел уругвайский нападающий Хуан Боселли.

«Спартак» и «Динамо» проявили меньшую активность на трансферном рынке. «Красно-белые» назначили нового главного тренера Хуана Карседо и подписали Владислава Сауся из «Балтики», тогда как «бело-голубые» усилились бразильским защитником Давидом Рикардо. «Локомотив» же пополнил состав аргентинским полузащитником Лукасом Верой.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Рубин» подписал игрока сборной Албании и еще двух футболистов
Сегодня, 09:30
Бабаев объяснил причину трансфера Гонду из «Зенита»
Вчера, 15:57
Воспитанник «Спартака» Лайкин перешел в «КАМАЗ»
18 февраля
ОфициальноСолтмурад Бакаев стал игроком «Родины»
17 февраля
ОфициальноИгрок сборной России Вахания переходит в «Краснодар»
17 февраля
Официально«Балтика» объявила о переходе Рядно
16 февраля
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:19
По правилам сайта не могу назвать название уважаемого у нас ресурса! Ну так на нем оцениваются итоги ТО! На первом месте Коняшки с оценкой 9 из 10! Далее Зенит 8 из 10! На каком месте КБ с оценкой 6 из 10 сами догадайтесь!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 19:51
За это время изрядно испортил наш футбол, наш чемпионат и культуру болельщиков, это факт
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:49
Ну такое, армейцы позабавили. Шлак слили и токого же набрали
ABir
ABir
сегодня в 19:40
Лучше меньше, да лучше!
s46u64sem9x5
s46u64sem9x5
сегодня в 19:38
Посмотрим на сколько клубы угадали с игроками... и кто промахнулся...
STVA 1
STVA 1 ответ Муравьед (раскрыть)
сегодня в 19:32
Таки да! И я про это)
Муравьед
Муравьед ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:21
Помнится и трансфер Жерсона был очень громким, уж так его распиаривали, и где теперь этот Жерсон!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:15
Трансфер Джона Дурана в «Зенит» стал одним из самых громких. Ну тут надо посмотреть))) Так окромя дурака джона есть еще двойной джон)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:53
Дуран, бесспорно, мощное усиление Зенита.
но характер игрока ой йе йо.
посмотрим, что придумает Семак.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:58
Сегодня не только завершилось зимнее ТО. Но и ........

Ровно 25 лет назад Евгений Леннорович Гинер стал президентом ПФК ЦСКА!

За эти 25 лет ПФК ЦСКА выиграл 24 трофея: 6 чемпионских титулов, 9 Кубков России, 8 Суперкубков страны, а также первым среди отечественных клубов завоевал европейский трофей – Кубок УЕФА!

Пожелаем удачи армейцам в заключительной части чемпионата и кубка России!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:50
Весенние игры покажут на сколько удачно была проведена трансфертная компания в ЦСКА. Удачи клубу.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:45
«Бело-синие» усилились бразильским защитником Давидом Рикардо, но в деле его пока никто не видел.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 