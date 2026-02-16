«Монако» – «ПСЖ»: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Монако» – «ПСЖ», который состоится 17 февраля 2026 года.
«Монако»
«Монако» очень слабо играет в чемпионате Франции и шансов на топ-4 для места в Лиге чемпионов почти нет. В самом европейском турнире команда не показала ничего особенного, но прошла в топ-24 и сыграет с чемпионом Европы в лице «ПСЖ». Хозяева будут делать упор на домашний матч, где есть шансы добиться промежуточного успеха, чтобы иметь шансы побороться в ответном матче.
13 февраля «Монако» обыграл на своем поле «Нант» (3:1), а восьмого числа команда сыграла вничью с «Ниццей» (0:0).
«ПСЖ»
«ПСЖ» проводит последний сезоне под руководством Луиса Энрике, который решил сменить обстановку и хочет закончить свой этап красиво во всех турнирах. «ПСЖ» является большим фаворитом в этой паре, однако не стоит недооценивать соперника, который регулярно побеждает парижан в чемпионате. Встреча будет интересной и напряженной, но болельщика обязательно должно понравится.
13 февраля «ПСЖ» проиграл на выезде «Ренну» (1:3), а восьмого числа клуб разгромил на своем поле «Марсель» (5:0).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Монако» – 5.7
- Ничья – 4.6
- Победа «ПСЖ» – 1.5
Статистика
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «ПСЖ» выиграл лишь пять выездных поединков из десяти последних во всех турнирах
- «Монако» выиграл два последних матча на своем стадионе
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Парижский клуб гораздо сильнее «Монако» и постарается доказать это уже на выезде в первой игре, чтобы во второй оформить общую победу.