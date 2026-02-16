«Монако» – «ПСЖ»: прогноз и ставка от БК Pinnacle888

1771274452

вчера, 23:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Монако» – « ПСЖ », который состоится 17 февраля 2026 года.

«Монако»

«Монако» очень слабо играет в чемпионате Франции и шансов на топ-4 для места в Лиге чемпионов почти нет. В самом европейском турнире команда не показала ничего особенного, но прошла в топ-24 и сыграет с чемпионом Европы в лице « ПСЖ ». Хозяева будут делать упор на домашний матч, где есть шансы добиться промежуточного успеха, чтобы иметь шансы побороться в ответном матче.

13 февраля «Монако» обыграл на своем поле «Нант» (3:1), а восьмого числа команда сыграла вничью с «Ниццей» (0:0).

« ПСЖ »

« ПСЖ » проводит последний сезоне под руководством Луиса Энрике, который решил сменить обстановку и хочет закончить свой этап красиво во всех турнирах. « ПСЖ » является большим фаворитом в этой паре, однако не стоит недооценивать соперника, который регулярно побеждает парижан в чемпионате. Встреча будет интересной и напряженной, но болельщика обязательно должно понравится.

13 февраля « ПСЖ » проиграл на выезде «Ренну» (1:3), а восьмого числа клуб разгромил на своем поле «Марсель» (5:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Монако» – 5.7

Ничья – 4.6

Победа « ПСЖ » – 1.5

Статистика

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

« ПСЖ » выиграл лишь пять выездных поединков из десяти последних во всех турнирах

Прогноз