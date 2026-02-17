«Милан» – «Комо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1771276039

сегодня, 00:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Комо», который состоится 18 февраля 2026 года.

«Милан»

«Милан» уже давно идет без поражений, но в его ситуации и ничьи допускать не рекомендуется, ведь команда идет на втором месте. В активе «россонери» 53 балла и отставание в восемь пунктов от «Интера», но есть одна игра в запасе. Обыграть на своем поле «Комо» вполне возможно, однако соперник будет биться до последней минуты, ведь ведет свою борьбу за место в еврокубках

13 февраля «Милан» обыграл с трудом «Пизу» (2:1), а третьего числа более уверено справился на выезде с «Болоьней» (3:0).

«Комо»

«Комо» проводит очень сильный сезон, однако ресурс команды не безграничен и иногда команда теряет очки от усталости ведущих футболистов, адекватной замены которым практически нет. Коллектив идет на седьмом месте с 41 баллом и в такой сложной выездной игре с «Миланом» на выезде даже ничья стала бы хорошим результатом для гостей, а победа и вовсе станет праздником.

14 февраля «Комо» проиграл на своем поле «Фиорентине» (1:2), а 10 февраля команда обыграла по пенальти «Наполи» в кубке Италии (2:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Милан» – 2.25

Ничья – 3.35

Победа «Комо» – 3.2

Статистика

«Комо» проиграл лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» не проигрывает уже 11 матчей подряд на своем поле во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что хозяева на этом отрезке максимально сконцентрированы на победах и не позволят себе потерять очки даже с таким непростым соперником как «Комо».