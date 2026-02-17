«Милан» – «Комо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Комо», который состоится 18 февраля 2026 года.
«Милан»
«Милан» уже давно идет без поражений, но в его ситуации и ничьи допускать не рекомендуется, ведь команда идет на втором месте. В активе «россонери» 53 балла и отставание в восемь пунктов от «Интера», но есть одна игра в запасе. Обыграть на своем поле «Комо» вполне возможно, однако соперник будет биться до последней минуты, ведь ведет свою борьбу за место в еврокубках
13 февраля «Милан» обыграл с трудом «Пизу» (2:1), а третьего числа более уверено справился на выезде с «Болоьней» (3:0).
«Комо»
«Комо» проводит очень сильный сезон, однако ресурс команды не безграничен и иногда команда теряет очки от усталости ведущих футболистов, адекватной замены которым практически нет. Коллектив идет на седьмом месте с 41 баллом и в такой сложной выездной игре с «Миланом» на выезде даже ничья стала бы хорошим результатом для гостей, а победа и вовсе станет праздником.
14 февраля «Комо» проиграл на своем поле «Фиорентине» (1:2), а 10 февраля команда обыграла по пенальти «Наполи» в кубке Италии (2:1).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Милан» – 2.25
- Ничья – 3.35
- Победа «Комо» – 3.2
Статистика
- «Комо» проиграл лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Милан» не проигрывает уже 11 матчей подряд на своем поле во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что хозяева на этом отрезке максимально сконцентрированы на победах и не позволят себе потерять очки даже с таким непростым соперником как «Комо».