Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Милан» – «Комо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 00:07
«Милан» – «Комо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Комо», который состоится 18 февраля 2026 года.

«Милан»

«Милан» уже давно идет без поражений, но в его ситуации и ничьи допускать не рекомендуется, ведь команда идет на втором месте. В активе «россонери» 53 балла и отставание в восемь пунктов от «Интера», но есть одна игра в запасе. Обыграть на своем поле «Комо» вполне возможно, однако соперник будет биться до последней минуты, ведь ведет свою борьбу за место в еврокубках

13 февраля «Милан» обыграл с трудом «Пизу» (2:1), а третьего числа более уверено справился на выезде с «Болоьней» (3:0).

«Комо»

«Комо» проводит очень сильный сезон, однако ресурс команды не безграничен и иногда команда теряет очки от усталости ведущих футболистов, адекватной замены которым практически нет. Коллектив идет на седьмом месте с 41 баллом и в такой сложной выездной игре с «Миланом» на выезде даже ничья стала бы хорошим результатом для гостей, а победа и вовсе станет праздником.

14 февраля «Комо» проиграл на своем поле «Фиорентине» (1:2), а 10 февраля команда обыграла по пенальти «Наполи» в кубке Италии (2:1).

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа «Милан» – 2.25
  • Ничья – 3.35
  • Победа «Комо» – 3.2

Статистика

  • «Комо» проиграл лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Милан» не проигрывает уже 11 матчей подряд на своем поле во всех турнирах
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что хозяева на этом отрезке максимально сконцентрированы на победах и не позволят себе потерять очки даже с таким непростым соперником как «Комо».

Все комментарии
9r4tceh5xyxx
9r4tceh5xyxx
сегодня в 06:29
Комо в этом матче запросто может взять свое.... думаю что ОЗ в этом матче будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 