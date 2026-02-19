«Брюгге» и «Атлетико» сыграли в результативную ничью в матче плей-офф ЛЧ

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов встречались «Брюгге» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:3.
Голами у хозяев отметились: Нвадике (52'), Тресольди (60'), Цолис (89'). За гостей забивали Альварес (8', пенальти), Лукман (45+4'). Также свои ворота поразил Ордоньес Герреро (79').
Ответная игра пройдет 24 февраля в Мадриде.
Раньше хоть славились обороной, а теперь им и Райо отгружает трешку, и Брюгге...
нет, не команда Симеоне !
Ожидаемо!
Позиционно, Симеоне полностью проиграл матч Брюге- от начала и до конца. Смыслового футбола, атакующего, у Атлетико не получилось, а всё, что Симеоне мог сделать- это сыграть на контр атаках, быстро проходя центр поля, с наименьшими потерями. Но проблемы в ЦЗ и особенно в опорной зоне у Атлетико остались, и они пугают, в преддверии матча с Барселоной.
Конечно, можно предъявить претензии к Облаку во втором мяче, где он сыграл в худших традициях Сафонова, но это- ошибка комплексная, не только вратарская. С невероятной легкостью, бельгийцы проходили в штрафную соперника и обостряли. Кроме всего, сложилось впечатление, что и физически Брюге был лучше готов. Было заметно, как испанцы прогинаются под разрушительным прессингом соперника.
В двух последних играх 6 мячей- это за гранью!!! Надежда на благоприятный общий исход конечно имеется, но это не футбол Симеоне, это- не система Симеоне, это не стиль Симеоне. Брюге очень понравился- быстрая команда, прессингующая, отлично играющая флангами, с проникающими уколами в штрафную через центр!!! А вот комплиментов для Симеоне у меня сегодня нет, я не узнаю его футбол- организованный, осторожный, выжидательный...
Ведь вели же 0:2, да и невооружённым глазом - по всем тактико-техническим компонентам будь то пас, прием мяча, выбор направления в начальный момент движения, имели колоссальный перевес в классе над задорными неумехами из Фландрии.
Нет же. Стали играть на удержание, скомкали ряды и просто перестали разбирать оппонента в зоне. Первый гол Брюгге с углового, да и второй, после прострела слева - дешевый расчёт на кучность и плотность своих на квадратный метр. Получили раз, - не поняли; получили второй раз, что-то в голове ёкнуло и появился амбал из Фьордов, который просто спас от позора этого тщедушного тренеришку.
Эта игра наглядно демонстрирует причину, почему Семён никогда звезд с неба как не хватал, так и не схватит.
