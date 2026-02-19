Top.Mail.Ru
«Брюгге» и «Атлетико» сыграли в результативную ничью в матче плей-офф ЛЧ

сегодня, 01:00
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов встречались «Брюгге» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:3.

Голами у хозяев отметились: Нвадике (52'), Тресольди (60'), Цолис (89'). За гостей забивали Альварес (8', пенальти), Лукман (45+4'). Также свои ворота поразил Ордоньес Герреро (79').

Ответная игра пройдет 24 февраля в Мадриде.

Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 06:51
Идеи Симеоне уже давно не работают. Играет как выйдет, как позволит соперник.
Раньше хоть славились обороной, а теперь им и Райо отгружает трешку, и Брюгге...
112910415
112910415
сегодня в 06:10
простой и привлекательный футбол показала команда !
нет, не команда Симеоне !
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 06:05
Перестрелка в Брюгге!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 04:30
Матрас многое оставил в матче с Барсой)
Ожидаемо!
Capral
Capral ответ e6kkrjh5xk5w (раскрыть)
сегодня в 01:36
Не понимаю, Макс, зачем ты шифруешься?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:34
Понимаю и очень огорчен.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:33
...а вот Он весь в этом, Магнитная Буря....! Вчера, сегодня, День отчебучинья аргентинцев игроков,тренеров....! Надеюсь ты понимаешь, о ком речь!!!
Capral
Capral
сегодня в 01:18
Ничья имени Симеоне, в худшем смысле этого слова. Я просто в шоке, как, такой ушлый, хитрый тренер как Симеоне не видел, что весь 1-й тайм, его правый фланг проваливается под воздействием бельгийского нигера, который, в итоге, во 2-м тайме и сделал свое подлое дело- ассистировав во втором мяче. И в 1-м тайме и во 2-м, правый край Атлетико не работал, он страдал.

Позиционно, Симеоне полностью проиграл матч Брюге- от начала и до конца. Смыслового футбола, атакующего, у Атлетико не получилось, а всё, что Симеоне мог сделать- это сыграть на контр атаках, быстро проходя центр поля, с наименьшими потерями. Но проблемы в ЦЗ и особенно в опорной зоне у Атлетико остались, и они пугают, в преддверии матча с Барселоной.

Конечно, можно предъявить претензии к Облаку во втором мяче, где он сыграл в худших традициях Сафонова, но это- ошибка комплексная, не только вратарская. С невероятной легкостью, бельгийцы проходили в штрафную соперника и обостряли. Кроме всего, сложилось впечатление, что и физически Брюге был лучше готов. Было заметно, как испанцы прогинаются под разрушительным прессингом соперника.

В двух последних играх 6 мячей- это за гранью!!! Надежда на благоприятный общий исход конечно имеется, но это не футбол Симеоне, это- не система Симеоне, это не стиль Симеоне. Брюге очень понравился- быстрая команда, прессингующая, отлично играющая флангами, с проникающими уколами в штрафную через центр!!! А вот комплиментов для Симеоне у меня сегодня нет, я не узнаю его футбол- организованный, осторожный, выжидательный...
e6kkrjh5xk5w
e6kkrjh5xk5w
сегодня в 01:18, ред.
Кто этому яйцетрясу дал прозвище Индеец (Эль Чоло)?! Индейцы волевые, непреклонные люди, умеющие отстоять своё. А этот же..., ну просто как фартовый, глупый заяц, который свою удачу ( 1-й тайм ) возвёл в ранг неотвратимости. Можно счёт потерять, сколько он на одни и те же грабли...
Ведь вели же 0:2, да и невооружённым глазом - по всем тактико-техническим компонентам будь то пас, прием мяча, выбор направления в начальный момент движения, имели колоссальный перевес в классе над задорными неумехами из Фландрии.
Нет же. Стали играть на удержание, скомкали ряды и просто перестали разбирать оппонента в зоне. Первый гол Брюгге с углового, да и второй, после прострела слева - дешевый расчёт на кучность и плотность своих на квадратный метр. Получили раз, - не поняли; получили второй раз, что-то в голове ёкнуло и появился амбал из Фьордов, который просто спас от позора этого тщедушного тренеришку.
Эта игра наглядно демонстрирует причину, почему Семён никогда звезд с неба как не хватал, так и не схватит.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:05
бельгийцы знатно камбэкнули. разгорячились и забивали уже и своим и чужим. ничья вроде как в плюс Атлетико. ответка в Мадриде. но скорее всего тут ничего неясно будет до пенальти.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:05
Все испанцы в Брюгге 3:3 играют?))
