«Арсенал» не смог победить идущий последним в АПЛ «Вулверхэмптон»

сегодня, 01:05
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В перенесенном матче 31-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голому хозяев отметился Буэно (61'), также Калафьори отправил мяч в свои ворота на 90+4'. За гостей забивали Сака (5'), Инкапье (56').

По итогам встречи «Вулверхэмптон» имеет 10 очков (20-е место), у гостей — 58 очков (1-е место).

В следующем матче «Вулверхэмптон» сыграет 22 февраля, соперником будет «Кристал Пэлас». «Арсенал» проведет следующий матч тоже 22 февраля (соперник — «Тоттенхэм»).

A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:39
Позор, больше и сказать нечего....
После того, как счет стал 2-0 в пользу Арсенала, я спокойно ушел спать, т.к решил, что дело сделано....а утром прих___....кажись снова вторыми будем)
galem72
galem72
сегодня в 07:38
В АПЛ зачастую откровенный аутсайдер треплет нервы топовым командам, настраиваясь на них как на "последний бой", тем более у себя дома. Но здесь не та ситуация и произошло именно поражение лидера регулярного чемпионата. Можно сетовать на недонастрой или вальяжное исполнение, но команда просто устала играть на несколько фронтов.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 07:05
Ну такими подарками должны воспользоваться в МС.
С ТТХ, возможно, тоже потеряют очки.

В любом случае кто-то из каталонских тренеров выиграет чемпионат. Третьего не дано!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 06:31
жаль, что не стал смотреть после 10-й минуты примерно, ожидал разгром.. да уж, какое-то проклятье висит над Арсеналом! Но шансы на квадрупл " сохраняются", тем не менее...
sp74u6mrgbdh
sp74u6mrgbdh
сегодня в 05:55
У Арсенала началось весеннее обострение, точнее раздаривание очков
adekvat
adekvat
сегодня в 05:51
Арсенал Сити дает все шансы.
Горожане
Горожане
сегодня в 05:37
Пеп тихонько улыбнулся.
112910415
112910415
сегодня в 05:23
стало ясно, кто НЕ станет чемпионом ... (
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 04:58
Арсенал остаётся собой))нечемпионской командой.
112910415
112910415
сегодня в 02:04
очень скверный знак ...
ABir
ABir
сегодня в 01:54
В добавленное время в свои ворота - очень обидно.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:41
Неужели артета снова-опять профукает чемпионство?!?
Волкам респект- при 0:2 с лидером не сдались и достойно сыграли вничью
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:40, ред.
Арсенал конкретно так забуксовал. Умудрились упустить победу над слабейшей командой лиги. Шансы на титул тают на глазах. Зная их слабую менталку сомневаюсь что канониры оправятся. Впереди тяжелый график. Два лондонских дерби. Скоро Сити подвинет их с первого места.
shur
shur
сегодня в 01:37, ред.
...играл "Чемпион Англии" или как в той рекламе :"Виктор, а вы кочка! Или ? Нет никакого или...!!!
8b65gvf5c9rh
8b65gvf5c9rh ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:31
Можно и не смотреть. Теперь разница между лидером и Сити будет уже в 2 очка.
Осталось арсам набедокурить в ЛЧ, чтоб совсем уж походить на себя прежних.
Брулин
Брулин
сегодня в 01:13
Арсенал, вы серьёзно? С худшей командой лиги, которая еле набирает очки, упустить победу, выигрывая 2-0? Ну так точно чемпионами не стать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:12, ред.
))))))))) а говорили что 12 очков при таком Арсенале не отыграть никому... В выходные посмотрим, как сыграет МанСити
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:10
Что-то рано пушкари забуксовали, ещё даже не весна. Может в этот раз наоборот наберут ход к важнейшему отрезку
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:09
это АПЛ. первая и последняя команды играют. 57 баллов против 9. разница мячей +32 против -32. ну вот что тут может пойти не так??? но таков английский путь))
