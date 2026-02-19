«Арсенал» не смог победить идущий последним в АПЛ «Вулверхэмптон»

В перенесенном матче 31-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голому хозяев отметился Буэно (61'), также Калафьори отправил мяч в свои ворота на 90+4'. За гостей забивали Сака (5'), Инкапье (56').
По итогам встречи «Вулверхэмптон» имеет 10 очков (20-е место), у гостей — 58 очков (1-е место).
В следующем матче «Вулверхэмптон» сыграет 22 февраля, соперником будет «Кристал Пэлас». «Арсенал» проведет следующий матч тоже 22 февраля (соперник — «Тоттенхэм»).
После того, как счет стал 2-0 в пользу Арсенала, я спокойно ушел спать, т.к решил, что дело сделано....а утром прих___....кажись снова вторыми будем)
С ТТХ, возможно, тоже потеряют очки.
В любом случае кто-то из каталонских тренеров выиграет чемпионат. Третьего не дано!
Волкам респект- при 0:2 с лидером не сдались и достойно сыграли вничью
Осталось арсам набедокурить в ЛЧ, чтоб совсем уж походить на себя прежних.
