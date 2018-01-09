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Азар все ближе к переходу в «Реал»

сегодня, 15:56

По информации испанской прессы, вероятность трансфера полузащитник «Челси» Эдена Азара в «Реал» стала еще выше. Представители мадридского клуба уже встречались с бельгийцем и обсуждали условия личного соглашения. Наставнику «сливочных» Зинедину Зидану очень импонирует игра 27-летнего футболиста, специалист выступает главным инициатором возможной сделки.

Азар уже дважды отказался продлевать контракт с «Челси», хотя лондонцы готовы были значительно увеличить его зарплату, и хавбек мог стать самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-Лиги (17,6 млн евро за сезон).

Отец Азара также отмечал, что Эден видит себя игроком «Реала».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:29
пропадёт там
barc-f.
barc-f.
сегодня в 18:44
Зря. Загубит карьеру окончательно.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:38
Реал по любому сделает к лету бомбовый трансфер. Барса взяла Дембеле, Коутиньо, теперь ход за Реалом.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:34
Так это же хорошо! Азар - вполне неплохой вариант для мадридского Реала. Вернее, очень даже неплохой) Буду рад, если Эден в итоге окажется в стане королевичей.
дурман
дурман
сегодня в 18:29
Челси отпускал таких игроков как Де Брюйне, Лукаку, Салах, Матич, если и Азара профукают.... беда
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:12
"Новости" каждый день сами себя опровергают.
lobsterdam
lobsterdam ответил Ищущий и Понимающий
сегодня в 18:02
Ищущий и Понимающий:
Один из лучших футболистов на сегодняшний день! Он любой клуб усилит!
не вижу оснований считать его лучшим. За что? Беготня по полю, клон Санчеса из Арсенала, такой же бестолковый. Ну если Зидану нравится, вперед с песней!
cannongun
cannongun
сегодня в 17:58
давай Азарушка, своими обводками посадишь шампуня на скамью полировать
starche
starche ответил FRZZ
сегодня в 17:43
FRZZ:
Надо подписать и Азара и Салаха.
Жирно уж больно, несварение желудка может состоятся.
starche
starche
сегодня в 17:40
Решил погубить себя....................
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 17:40
Один из лучших футболистов на сегодняшний день! Он любой клуб усилит!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:30
Пусть и Д. Луиса берут, или Фабиньо вернут! Санчес и Кейн тоже хороший вариант!
Улус-Мозжуха
Улус-Мозжуха ответил BARCDJIN
сегодня в 17:27
BARCDJIN:
Криштианус будет против!
Да кто его спросит? Роналду уже отработанный материал, его спишут, будет в Спортинге в лучшем случае годик лавку полировать, или в Осасуне.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 17:20
пускай хотябы ЧМ мира сначала выиграет и ЛЧ
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 17:04
Криштианус будет против!
311
311 ответил ROMA DROGBA
сегодня в 17:01
ROMA DROGBA:
Грановская занимается непосредственно переговорами. На кого недалёкий Конте пальчиком укажет, того Грановская и подписывает. Мало того что он покупает шлак, он еще и выгонятет главных творцов чемпионства. Гений просто гений. Когда он свалит, я, мягко говоря, не расстроюсь. Не Грановская выбирает кого брать, возможно зря. А лучше пусть Абрамович лично покупает, как он покупал Шевченко и Торреса
Рома, смени аву, не могу уже столько ржать!)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил fineflat
сегодня в 16:48
fineflat:
Ты шутишь к трансферам Конте никогда не подпускали. Там бооьшая команда во главе с Грановской.
Грановская занимается непосредственно переговорами. На кого недалёкий Конте пальчиком укажет, того Грановская и подписывает. Мало того что он покупает шлак, он еще и выгонятет главных творцов чемпионства. Гений просто гений. Когда он свалит, я, мягко говоря, не расстроюсь. Не Грановская выбирает кого брать, возможно зря. А лучше пусть Абрамович лично покупает, как он покупал Шевченко и Торреса
fineflat
fineflat ответил ROMA DROGBA
сегодня в 16:44
Ты шутишь к трансферам Конте никогда не подпускали. Там бооьшая команда во главе с Грановской.
амурец
амурец
сегодня в 16:41
в Реале он не помешает
fineflat
fineflat ответил Levan Papuashvili
сегодня в 16:40
У него контракт до 2020 г для тех кто не знает, поэтому его продадут летом или продлят
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 16:39
Куда исчезли те славные времена, когда Челси тратил, когда мы покупали дорогие бриллианты, когда мы были денежными мешками...
Улус-Мозжуха
Улус-Мозжуха ответил M.S.
сегодня в 16:37
M.S.:
Реал уже долго не делал громких приобретений, пора бы. А то сосед вон тратит и тратит сотни миллионов на ноунеймов.
Ку ку мальчик) Как тебе плохо от того что Барселона Коутиньо купила)))) Горишь?)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил 311
сегодня в 16:37
311:
Фунтов!)
это дёшево 200 лямов биткоинов и Абрашка сделает самовывоз прямо на Пиренеи.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 16:34
нищая страна, зато два футбольных клуба, прямо состязаются кто больше потратит. Пир во время чумы. интересно,эти загорелые чукчи откуда деньги такие берут?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 16:34
А потеря Азара будет вишенкой на торте из дepьма, который мы хаваем последние пару лет.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 16:32
Возможно он действительно намылился в Реал. На фоне полнейших провальных трансферных окон, когда покупали в основном шлак и упускали ныне одних из лучших футболистов планеты. Команда только деградирует. Не понимаю, как мы до сих пор на что-то претендуем, какие то трофеи... И Азар это видит лучше всех.
Конте полный осел. Не подпускайте его к трансферам. Сам Абрамович пусть лучше покупает.
FRZZ
FRZZ
сегодня в 16:22
Надо подписать и Азара и Салаха.
dimagas1
dimagas1 ответил Levan Papuashvili
сегодня в 16:15
Levan Papuashvili:
Кто не знает Азар летом станет свободным агентом и если не продлит контракт с Челси то перейдет бесплатно в любой клуб .
У него контракт еще на 2 года)))А эта эпопея на фоне того что он его не продлевает.
M.S.
M.S.
сегодня в 16:09
Реал уже долго не делал громких приобретений, пора бы.
А то сосед вон тратит и тратит сотни миллионов на ноунеймов.
Levan Papuashvili
Levan Papuashvili
сегодня в 16:08
Кто не знает Азар летом станет свободным агентом и если не продлит контракт с Челси то перейдет бесплатно в любой клуб .
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