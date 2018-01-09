Азар все ближе к переходу в «Реал»

По информации испанской прессы, вероятность трансфера полузащитник «Челси» Эдена Азара в «Реал» стала еще выше. Представители мадридского клуба уже встречались с бельгийцем и обсуждали условия личного соглашения. Наставнику «сливочных» Зинедину Зидану очень импонирует игра 27-летнего футболиста, специалист выступает главным инициатором возможной сделки.

Азар уже дважды отказался продлевать контракт с «Челси», хотя лондонцы готовы были значительно увеличить его зарплату, и хавбек мог стать самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-Лиги (17,6 млн евро за сезон).

Отец Азара также отмечал, что Эден видит себя игроком «Реала».