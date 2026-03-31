«Реал» заинтересован в трансфере нападающего «Ливерпуля» Экитике

сегодня, 17:52

«Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ливерпуля» Уго Экитике.

Руководство испанского клуба внимательно следит за прогрессом 23-летнего французского форварда после его перехода в АПЛ.

Экитике присоединился к «Ливерпулю» в июле 2025 года, перейдя из франкфуртского «Айнтрахта». Текущий контракт игрока с мерсисайдцами рассчитан на шесть лет и действует до июня 2031 года.

СлухиРоналду надеется, что Каземиро перейдёт в «Аль-Наср»
Сегодня, 17:39
В «Баварии» заявили, что не делали предложения по Салаху
Вчера, 22:32
МакАллистер сфотографировался в футболке Зидана на фоне слухов о «Реале»
Вчера, 17:52
СлухиНико Пас отказался от перехода в «Арсенал»
29 марта
Слухи«Барселона» отказалась от возвращения Хави Симонса
29 марта
СлухиСтало известно, кто заменит Бастони в «Интере»
29 марта
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:04
Экитике футболист достаточно хорошего уровня.
и даже дружит с Мбаппе.
но точно Экитике не галактикос уровень.
