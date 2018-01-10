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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Владелец «Эвертона»: «Лукаку решил покинуть нас после предсказания вуду»

сегодня, 09:37

Владелец «Эвертона» Фарад Мошири рассказал об уходе из клуба нападающего Ромелу Лукаку. Прошлым летом «ириски» пытались заключить с игроком новый договор, но сделать им этого не удалось.

«Мы предложили Лукаку более выгодные условия, чем „Челси“, и его агент уже прибыл в наш офис, чтобы подписать новый контракт. Всё уже было готово, но затем Ромелу позвонил своей матери. Она сказала, что совершила паломничество в Африке или где-то там еще, и ей открылось предсказание вуду о том, что Лукаку надо переходить в „Челси“.

Мне нравится Ромелу, он хороший парень, я перепробовал всё, чтобы удержать его, но потерпел неудачу. В конечном итоге он отправился в Лос-Анджелес, где провел время с Полем Погба, и мысленно окончательно покинул наш клуб».

Стоит отметить, что в итоге Лукаку перешел не в «Челси», а в МЮ.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 20:22
Вуду развёл маму Лукаку на бабло.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:09
Хорошо, что в итоге Ромелу оказался именно в Манчестер Юнайтед! Такой нападающий и нужен был красным дъяволам. Вуду в итоге немного, но промахнулся)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:52
Я ждал большего от этого трансфера.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 12:27
По счастливой случайности представители Челси в это время тоже совершали паломничество в Африке или где то там где совершала мать Лукаки и скорее всего они там даже не встречались!
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 11:07
Видимо шаманы ошиблись и он перешёл в МЮ
cska plus
cska plus
сегодня в 11:04
Все негры из тарасовки могут сбежать по предсказанию вуду.
311
311
сегодня в 10:56
Ничего, что он в МЮ перешел из Эвертона?)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:44
Неймар тока мечтает о патронаже "мамы"...
LOpp
LOpp
сегодня в 10:18
Вуду - это фамилия агента Лукаку
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 10:17
мама сказала, что надо переходить в Челси, Лукаку и перешел в Челси
kor_toxa
kor_toxa
сегодня в 10:14
А разве он не в МЮ из Эвертона перешел???
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 10:11
Смешно и это в 21 веке...
борька
борька
сегодня в 10:04
Колдуны про футбол уже шарят, и это а Африке
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:58


Шайтанама, насяльника!
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 09:55
Новость в главных, соккеру с утра скучно.
juchok
juchok
сегодня в 09:48
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