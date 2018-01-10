Владелец «Эвертона»: «Лукаку решил покинуть нас после предсказания вуду»

Владелец «Эвертона» Фарад Мошири рассказал об уходе из клуба нападающего Ромелу Лукаку. Прошлым летом «ириски» пытались заключить с игроком новый договор, но сделать им этого не удалось.

«Мы предложили Лукаку более выгодные условия, чем „Челси“, и его агент уже прибыл в наш офис, чтобы подписать новый контракт. Всё уже было готово, но затем Ромелу позвонил своей матери. Она сказала, что совершила паломничество в Африке или где-то там еще, и ей открылось предсказание вуду о том, что Лукаку надо переходить в „Челси“.

Мне нравится Ромелу, он хороший парень, я перепробовал всё, чтобы удержать его, но потерпел неудачу. В конечном итоге он отправился в Лос-Анджелес, где провел время с Полем Погба, и мысленно окончательно покинул наш клуб».

Стоит отметить, что в итоге Лукаку перешел не в «Челси», а в МЮ.