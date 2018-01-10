Опубликован рейтинг самых популярных футболистов России в русскоязычной Википедии

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, который нынче выступает за казахстанский «Кайрат», является самым популярным российский футболистом в русскоязычной Википедии. Статью о 36-летнем хавбеке, которого многие современные футболисты считают лучшим игроком в российской истории, в среднем просматривают 1859 раз в день.

Вторым в рейтинге оказался полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов (1407 просмотров), третьим - нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов (1269 просмотров). Четвертая строчка у завершившего карьеру Александра Кержакова - в среднем 1121 просмотр, пятая - у нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина (845).

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.