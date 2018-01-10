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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Опубликован рейтинг самых популярных футболистов России в русскоязычной Википедии

сегодня, 20:13

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, который нынче выступает за казахстанский «Кайрат», является самым популярным российский футболистом в русскоязычной Википедии. Статью о 36-летнем хавбеке, которого многие современные футболисты считают лучшим игроком в российской истории, в среднем просматривают 1859 раз в день.

Вторым в рейтинге оказался полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов (1407 просмотров), третьим - нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов (1269 просмотров). Четвертая строчка у завершившего карьеру Александра Кержакова - в среднем 1121 просмотр, пятая - у нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина (845). 

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
patra
patra
сегодня в 20:38
Самые скандальные, вот и весь рейтинг популярности, не имеющий к футболу непосредственного отношения.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:35
Два самых больших спеца по бабам, изменам, скандалам.
cska plus
cska plus ответил parallels
сегодня в 20:33
parallels:
глушаков+промес селихов+зелуиш ещенка+адриана комбаров+педроша ребров+штанга жано сам по себе известен, без гомосятины.
Ты главное забыл:
спартак+де зуев
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:27
Тарасова пропиарила Бузова! :)
VIPded
VIPded
сегодня в 20:23
Авиадебош майора ФСБ с грязным подгузником попродвинутее оказался третьей свадьбы...)))
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 20:23
Тарасов? Кто такой Тарасов?
parallels
parallels ответил LOpp
сегодня в 20:22
LOpp:
женщины сделали их популярными. Аршавина - бывшая жена ФСБщница Тарасова - Бузова Смолова - Лопырева Кокорина- Мамаев
глушаков+промес
селихов+зелуиш
ещенка+адриана
комбаров+педроша
ребров+штанга
жано сам по себе известен, без гомосятины.
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 20:22
самого Тарасова обошел, вот это да
LOpp
LOpp
сегодня в 20:17
женщины сделали их популярными.

Аршавина - бывшая жена ФСБщница
Тарасова - Бузова
Смолова - Лопырева
Кокорина- Мамаев
parallels
parallels
сегодня в 20:16
а почему в рейтинг не включили спартачиху бузову?
Saang
Saang
сегодня в 20:16
Соккероюзер, ты думал что мы пробили дно новостями про Бузову? Со дна только что постучали...
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц
сегодня в 20:16
В Википедию смотрят, чтобы узнать, кто все эти люди, а не потому, что они популярны
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