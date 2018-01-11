Рафинья в скором времени переедет в Италию

По имеющимся данным, полузащитник «Барселоны» Рафинья в скором времени станет игроком «Интера».



Агент хавбека встретился с представителями каталонского клуба, чтобы обсудить возможность перехода в миланский клуб. Сообщается, что все стороны пришли к взаимному соглашению. Согласно предоставляемым данным, 24-летний футболист перейдет в стан «нерадзурри» на правах аренды с возможностью права выкупа игрока за 15-20 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с 5 игроками в зимнее трансферное окно.