Фред заключил 5-летний контракт с «Шахтером». Контакта с «Ман Сити» не было

СМИ сообщали об интересе к полузащитнику «Шахтера» Фреду со стороны «Манчестер Сити», однако на самом деле ни «горожане», ни Хосеп Гвардиола лично официальных запросов не подавали. Об этом сообщил бразильский футболист журналистам. Фред также добавил, что уже заключил новое соглашение с «горняками»:

«Я очень рад, что за моим футболом следила Европа, это очень приятно.

Агент не давал мне никакой информации, но все в порядке. Я заключил новый контракт с „Шахтером“ еще на пять лет. Хочу продолжать демонстрировать мой футбол в Лиге чемпионов.

Если кто-либо проявит ко мне интерес, я пообщаюсь с агентом и своей семьей, но сейчас меня этот вопрос совершенно не беспокоит».