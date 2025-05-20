«Мец» – «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф Лиги 1 «Мец» – «Реймс», который состоится 21 мая 2025 года

«Мец»

«Мец» в очередной для себя раз пытается пробиться в Лигу 1 и команде осталось выиграть одно двухматчевое противостояние. Команда сыграет на своем поле первую игру с «Реймсом» и попробует найти подход к воротам соперника. Хозяева уже несколько раз играли в стыковых поединках плей-офф за право сыграть в Лиге 1 и наверняка будут чувствовать себя уверенно.

17 мая «Мец» на своем поле обыграл «Дюнкерк» (1:0), а 10 числа команда на выезде обыграла «Лаваль» (3:2).

«Реймс»

«Реймс» разочарован тем, что придется играть в плей-офф за право остаться в Лиге 1, но команда может в этом винить лишь себя, ведь за три последних тура не было набрано ни единого очка. Теперь коллектив сыграет первый матч на выезде и постарается не дать сопернику завладеть преимуществом, чтобы считаться фаворитом перед ответной домашней встречей.

17 мая «Реймс» проиграл на выезде «Лиллю» (1:2), а ранее 10 числа, проиграл на своем поле «Сент-Этьену» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мец» – 2.3

Ничья – 3.3

Победит «Сент-Этьен» – 3.25

Тотал больше 2.5 мячей – 2.07

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.77

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Меца» завершились исходом «обе забьют»

«Реймс» не может выиграть на выезде уже три поединка подряд

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что клубы не будут рисковать в первой встрече и ее исход наверняка решит 1-2 забитых мяча.