«Хайденхайм» – «Эльфсберг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1747764129

вчера, 21:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф Лиги 1 «Хайденхайм» – «Эльфсберг», который состоится 22 мая 2025 года

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» не смог в этом сезоне показать свои лучшие качества, но смог занять 16 мест по итогам сезона и получает шанс сохранить место в Бундеслиге. Коллектив сыграет с «Эльфсбергом» и первый поединок проведет дома, где обязан добыть хороший результат и уже его защищать в ответной выездной встрече. Матч будет нервным для команд, но это только придает интереса для просмотра зрителям.

17 мая «Мец» на своем поле обыграл «Дюнкерк» (1:0), а 10 числа команда на выезде обыграла «Лаваль» (3:2).

«Эльфсберг»

«Эльфсберг» занял третье место во второй Бундеслиге неожиданно для многих, особенно кто не следил за чемпионатом. Это произошло благодаря трем победам подряд в заключительных турах второй Бундеслиги и теперь коллектив будет противостоять «Хайденхайму». Эксперты и букмекеры отдают предпочтение представителю Бундеслиги, однако в футболе случается всякое и матч обещает быть интересным.

18 мая «Эльфсберг» обыграл на выезде «Шальке-04» (2:1), а 10 числа крупно одолел на своем поле «Айнтрахт» Брауншвейг (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хайденхайм» – 2.25

Ничья – 3.6

Победит «Эльфсберг» – 3.05

Тотал больше 2.5 мячей – 1.82

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.98

Статистика

«Эльфсберг» не проигрывает уже восемь поединков подряд

«Хайденхайм» проиграл на своем поле три из четырех последних матчей

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что ни одна из команд не будет открываться, поэтому большого количества забитых мячей зрители не увидят.