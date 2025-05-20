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«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 19:28
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» который состоится 21 мая 2025 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» с трудом пробивались в финал Лиги Европы, но смогли добиться своей цели и теперь команде остается выиграть всего один матч, чтобы получить европейский кубок и завоевать путевку в Лигу чемпионов. У «Манчестер Юнайтед» цели абсолютно идентичные, поэтому встреча будет жесткой и максимально сложной для судейства, но интересной для просмотра.

16 мая «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» (0:2), а 11 числа с таким же счетом уступил «Кристал Пэлас» (0:2).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проиграл большинство последних матчей в чемпионате, но уверенно прошел весь путь до финала Лиги Европы. Команда переживает не самые лучшие времена, поэтому победа во втором по значимости европейском турнире стала бы хорошей мотивацией стать лучше в следующем сезоне.

16 мая «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Челси» (0:1), а 11 числа команда уступила «Вест Хэму» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тоттенхэм» – 3
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.45
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.97
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.85

Статистика

  • Четыре последних матча «Тоттенхэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл два матча на выезде из десяти последних
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Предполагаем, что лондонский клуб в ничейной по игре счету, сможет найти свой момент и реализовать его, выиграв трофей.

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