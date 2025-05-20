«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» который состоится 21 мая 2025 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» с трудом пробивались в финал Лиги Европы, но смогли добиться своей цели и теперь команде остается выиграть всего один матч, чтобы получить европейский кубок и завоевать путевку в Лигу чемпионов. У «Манчестер Юнайтед» цели абсолютно идентичные, поэтому встреча будет жесткой и максимально сложной для судейства, но интересной для просмотра.

16 мая «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» (0:2), а 11 числа с таким же счетом уступил «Кристал Пэлас» (0:2).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проиграл большинство последних матчей в чемпионате, но уверенно прошел весь путь до финала Лиги Европы. Команда переживает не самые лучшие времена, поэтому победа во втором по значимости европейском турнире стала бы хорошей мотивацией стать лучше в следующем сезоне.

16 мая «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Челси» (0:1), а 11 числа команда уступила «Вест Хэму» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 3

Ничья – 3.4

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.45

Тотал больше 2.5 мячей – 1.97

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.85

Статистика

Четыре последних матча «Тоттенхэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Юнайтед» выиграл два матча на выезде из десяти последних

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Предполагаем, что лондонский клуб в ничейной по игре счету, сможет найти свой момент и реализовать его, выиграв трофей.