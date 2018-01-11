Пасторе: «Силва не знает, что вынудило меня задержаться. Я хочу закончить карьеру в ПСЖ!»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва на днях предположил, что полузащитник Хавьер Пасторе сообщил руководству клуба о желании уйти, поэтому и не вернулся в команду Унаи Эмери вовремя после отпуска. Пасторе опроверг эту информацию:

«Я никогда не общался с Тиаго Силвой о моих проблемах или моем будущем, никогда ни на кого не давил. Не мой стиль. Он ведь не знает, что вынудило меня задержаться.

Повторяю: я всегда мечтал быть главным старожилом ПСЖ. Всегда был верен клубу. Это неправда, что я хочу уйти! Хочу закончить свою карьеру в ПСЖ!»