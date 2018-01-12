Владельцы «Спартака» спасут «Истру 1961» от исчезновения

Хорватские СМИ сообщают о том, что чемпионы России выразили готовность спасти местный клуб «Истра 1961», который сейчас борется за выживание.

Несколько дней назад появилась информация об анонимных спонсорах из России, которые уже участвовали в некоторых спортивных проектах в Восточной Европе. Теперь же выяснилось, что купить «Истру 1961» намерены владельцы московского «Спартака». Операция осуществляется через сербских посредников.

Предполагается, что россияне купят клуб за 2 млн евро и погасят все долги.