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Владельцы «Спартака» спасут «Истру 1961» от исчезновения

сегодня, 10:04

Хорватские СМИ сообщают о том, что чемпионы России выразили готовность спасти местный клуб «Истра 1961», который сейчас борется за выживание.

Несколько дней назад появилась информация об анонимных спонсорах из России, которые уже участвовали в некоторых спортивных проектах в Восточной Европе. Теперь же выяснилось, что купить «Истру 1961» намерены владельцы московского «Спартака». Операция осуществляется через сербских посредников.

Предполагается, что россияне купят клуб за 2 млн евро и погасят все долги.

Напомним, что в январе бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия купил свой родной клуб ФК «Зугдиди».

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Все комментарии
Levan Papuashvili
Levan Papuashvili
сегодня в 19:37
Ничего против не имею, но спасли бы свою команду кто нибудь Аланию Владикавказ , с ней было интересно . Может громко сказано но Алания помогала сборной .
EvgenyS
EvgenyS ответил LOpp
сегодня в 17:03
LOpp:
ну вроде как Зенит пока еще относиться к российскому футболу
То есть вкладом в российский футбол Это считать нельзя?
Тебе не кажется то, что ты сам себе противоречишь в данном случае.
fcspartak
fcspartak ответил Карпин Валерий Георгиевич
сегодня в 15:35
Карпин Валерий Георгиевич:
Хмм, Амкар на грани исчезновения, да каждая третья команда в ФНЛ держится на добром слове, а наши люди видят проблемы далеко за границами РФ....
да понятно что лучше Амкар удержать, чем лыжников кормить( но пока так(
mangoх12
mangoх12
сегодня в 15:02
Выводит Федун бабло за границу , предчувствует свой скорый крах
Завтра
Завтра
сегодня в 14:46
Вот это новость!!! Как же я жил без неё???
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:29
Лучше бы подмосковной Истре деньжат подкинули. Красивый городок, с историей!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:00
и куда это Арнольдович намылился?)))
LOpp
LOpp ответил EvgenyS
сегодня в 13:29
EvgenyS:
А чего Зенит не в списке?
ну вроде как Зенит пока еще относиться к российскому футболу
cska.78
cska.78 ответил EvgenyS
сегодня в 13:24
EvgenyS:
А чего Зенит не в списке?
Хряки за Газпром болеют, за ЦЗ :)
EvgenyS
EvgenyS ответил LOpp
сегодня в 13:18
LOpp:
Газпром спонсирует: Лигу Чемпионов Лигу Европы Шальке-04 Челси Црвену Звезду почему они не вкладывают деньги в российский футбол?
А чего Зенит не в списке?
cska plus
cska plus
сегодня в 13:13
Щас федун кинет им пару сотен а потом будет бить в грудь и выставлять себя героем.
RussianHorse
RussianHorse ответил ShirokovI
сегодня в 12:40
ShirokovI:
Где Имешкенов????????????
В Тайланде отдыхает) соскучился по нему?
LOpp
LOpp
сегодня в 12:31
Газпром спонсирует:
Лигу Чемпионов
Лигу Европы
Шальке-04
Челси
Црвену Звезду

почему они не вкладывают деньги в российский футбол?
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Baklan-птица гордая
сегодня в 12:25
Baklan-птица гордая:
...а..ааа..хаха...!!! .....а если не будут покупать , отключим ГАЗ.....
А ты свой газ отключил бы давно уже и на свалку в утиль!
Jum13
Jum13 ответил cska.78
сегодня в 12:19
cska.78:
Позорят Россию по 0:7 и до Хорватии хотят добраться!
Так у Федуна играет великий герой Хорватии Ребров
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая ответил Литейный 4
сегодня в 12:19
Литейный 4:
https://www.youtube.com/watch?v=moxTiNJsK2Y
...а..ааа..хаха...!!! .....а если не будут покупать , отключим ГАЗ.....
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:19
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ВРЯД ЛИ СПАРТАК СМОЖЕТ КУПИТЬ ЦСКА ГЫ-ГЫ
Криштиану Роналду следующий владелец московского Спартака!!!!
Он может позволить себе такой каприз!!!!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 12:18
Благородное дело...
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
сегодня в 12:16
...столько сообщений !....а живых людей всего 5 человек !....вот как живёт дело овечки Долли...
Литейный 4
Литейный 4 ответил Карпин Валерий Георгиевич
сегодня в 12:16
Карпин Валерий Георгиевич:
Хмм, Амкар на грани исчезновения, да каждая третья команда в ФНЛ держится на добром слове, а наши люди видят проблемы далеко за границами РФ....
Литейный 4
Литейный 4 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:15
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ВРЯД ЛИ СПАРТАК СМОЖЕТ КУПИТЬ ЦСКА ГЫ-ГЫ
    311
    311
    сегодня в 12:13
    Уже и хорваты доят Федуна, совсем плох стал!)
    Полярник
    Полярник
    сегодня в 12:08
    Кто будет спасать Спартак, когда на будущий год отправятся в ФНЛ?
    Обитатель Интернета
    Обитатель Интернета
    сегодня в 12:04
    Мутная сделка как и все спартаковское финансирование!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 11:59
    Позорят Россию по 0:7 и до Хорватии хотят добраться!
    Карпин Валерий Георгиевич
    Карпин Валерий Георгиевич
    сегодня в 11:57
    Хмм, Амкар на грани исчезновения, да каждая третья команда в ФНЛ держится на добром слове, а наши люди видят проблемы далеко за границами РФ....
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 11:55
    Лучше бы Российские клубы спасали.
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответил Литейный 4
    сегодня в 11:52
    Литейный 4:
    Отмывают, ворованную народную нефть!
      blitz
      blitz ответил Литейный 4
      сегодня в 11:52
      Литейный 4:
      Отмывают, ворованную народную нефть!
      И да же не краснеют.
      Tommy Lee
      Tommy Lee
      сегодня в 11:52
      Купить хорватский клуб через сербских посредников - это как всегда всё мутно у владельцев Спартака.
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