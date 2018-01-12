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«Реал» готов потратить на Неймара 400 млн евро

сегодня, 10:22

«Реал» намерен совершить рекордный трансфер, подписав нападающего ПСЖ Неймара за 400 млн евро. Об этом сообщает испанская пресса. Сделка может состояться летом 2019 года. Для «галактикос» эта покупка важна и с точки зрения соперничества с «Барселоной». «Королевский клуб» неоднократно подписывал игроков каталонцев.

Напомним, что минувшим летом бразилец покинул состав «сине-гранатовых», выкупив собственный контракт за 222 млн евро. 

Знаменитый бразилец Роналдо считает, что Неймар сделал шаг назад, переехав во Францию.

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Все комментарии
barcafan1990
barcafan1990 ответил Ruslan3132
сегодня в 20:07
Ruslan3132:
Глупейшая глупость. Лучше Мбаппе того же забрать. Ней истеричка и самодур каталонский, зачем он. Испортит климат в команде.
Было б что портить)
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 18:12
Кри плачет, стоя у окна!!!
бебето_71
бебето_71 ответил Zidane.5
сегодня в 18:12
Zidane.5:
С ума сошли???
с амура рыб наловят и зделают бартер.амурчик поможет сливочным купить нея.он же тайт по кристине.
grafff
grafff
сегодня в 15:21
Опять выкупит свой контракт
vinjard
vinjard ответил Dauletbek
сегодня в 15:21
Dauletbek:
ПСЖ уже научил, как обходить ФФП
Да, они хорошо придумали, дали деньги Неймару, а он сам выкупил свой трансфер. Но там над этим работают, эту лазейку тоже прикроют и, вроде ПСЖ даже грозят выгнать из еврокубков . Вообще то богатым клубам море по калено. Для них этот фэйр плей пшик просто. Не богатые клубы в основном страдают от этого правила.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 14:56
С ума сошли???
Dauletbek
Dauletbek ответил vinjard
сегодня в 14:41
vinjard:
Такс такс, а как же финансовый фэйр плей?
ПСЖ уже научил, как обходить ФФП
spartak never die
spartak never die
сегодня в 14:17
Совсем уже с дуба рухнули?
Или на этом Ней аре свет клином сошелся?
Маразм
Фата лист
Фата лист ответил Майкл59ru
сегодня в 13:48
Майкл59ru:
Ну теперь ждём новости в которой Роналда требует повышения зарплаты до 500 млн евро . Не гоже сливочному королю стоить дешевле какого то там бразильского холопа )
Причем тут зарплата и стоимость трансфера?
GooSe25
GooSe25
сегодня в 13:34
Гусинобакланская куриная утка. Только вдумайтесь , купить через полтора года игрока за аж 400 млн , когда в принципе неизвестно что за это время произойдёт. Испанской прессе нечем заняться..
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Ruslan3132
сегодня в 13:29
Ruslan3132:
Глупейшая глупость. Лучше Мбаппе того же забрать. Ней истеричка и самодур каталонский, зачем он. Испортит климат в команде.
пусть пусть, будет засланнным казачком :)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 13:28
Вот где мешок зарылся. А ПСЖ-то на ровном месте поймает двести лямов :)
амурец
амурец
сегодня в 12:43
Неймар игрок очень хороший, но 400 млн. это наверное перебор
barc-f.
barc-f.
сегодня в 12:29
Тогда Мальвинка балаболом прослывет
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 12:28
Идиоты
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 12:24
Проще пойти мюнхенским методом, подождать окончание контракта, попросить Неймара его не продлевать. Вложится ему в зарплату
311
311
сегодня в 12:20
Вкладывать в биткоины уже не актуально, вот в Неймара - это тема!)
vinjard
vinjard
сегодня в 12:03
Такс такс, а как же финансовый фэйр плей?
VIPded
VIPded
сегодня в 11:53
Ну када там уже за лярды торги начнутся? А то скукота за лямами наблюдать...)))
GGGringOOO
GGGringOOO
сегодня в 11:40
Ну Роналду значит полтора года осталось
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 11:09
ПСЖ красавчики будут если его за стока продадут...222 была заоблачной..Аха-ха)
IK87
IK87
сегодня в 10:54
Неоднократно) когда это было то? вспомнил, что было 20 лет назад. Барса тоже брала игроков реала, вон прошлый тренер Луис Энрике пылил в столице, а потом там с каталонцами победные танцы устраивал.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 10:54
Это синдром незаменимого Роналду.А сейчас образовалась яма.Во всем.И она будет расти.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил старина
сегодня в 10:50
старина:
По стопам Фигу
Фигу круче сделал)))
Robbaggio
Robbaggio ответил Ruslan3132
сегодня в 10:47
    старина
    старина
    сегодня в 10:47
    По стопам Фигу
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 10:44
    400 лямов почти два Боинга!
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 10:43
    Глупейшая глупость. Лучше Мбаппе того же забрать. Ней истеричка и самодур каталонский, зачем он. Испортит климат в команде.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 10:42
    Зачем так долго ждать?
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 10:30
    Да во Францию ему не надо было ехать, согласен с Роналдо
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