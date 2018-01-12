«Реал» готов потратить на Неймара 400 млн евро

«Реал» намерен совершить рекордный трансфер, подписав нападающего ПСЖ Неймара за 400 млн евро. Об этом сообщает испанская пресса. Сделка может состояться летом 2019 года. Для «галактикос» эта покупка важна и с точки зрения соперничества с «Барселоной». «Королевский клуб» неоднократно подписывал игроков каталонцев.
Напомним, что минувшим летом бразилец покинул состав «сине-гранатовых», выкупив собственный контракт за 222 млн евро.
Знаменитый бразилец Роналдо считает, что Неймар сделал шаг назад, переехав во Францию.
Или на этом Ней аре свет клином сошелся?
Маразм
Или на этом Ней аре свет клином сошелся?
Маразм