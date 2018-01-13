«Ювентус» хочет пригласить Зидана в случае ухода Аллегри

В связи с возможным уходом Массимилиано Аллегри с поста главного тренера «Ювентуса» «бьянконери» рассматривает возможность приглашения наставника «Реала» Зинедина Зидана, информирует источник.

45-летний французский специалист может покинуть мадридский клуб уже этим летом, несмотря на недавно продлённый со «сливочными» контракт.

В услугах Аллегри, помимо того же «Реала», по слухам, заинтересованы «Арсенал» и «Челси», а также Федерация футбола Италии, которая хочет пригласить тренера на пост наставника сборной страны.