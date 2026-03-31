Товарищеские матчи. Сборные 2026

Тренер сборной Мали заявил, что в ворота России не поставили пенальти

вчера, 23:05
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб МалиМалиМатч завершен

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит прокомментировал ничью в товарищеском матче со сборной России (0:0).

Поздравляю РФС и всех организаторов за прекрасную работу. Прекрасное исполнение гимнов — у меня пошли мурашки. Мы понимали, что Россия будет контролировать мяч. У них были шансы, но нам повезло — мяч не зашел в ворота.

Нас удивил поставленный пенальти. Может, мы тоже заслужили парочку пенальти, но их не поставили. Во втором тайме смогли переломить игру. Шансы были и у нас, и у них, поэтому 0:0 — справедливый результат. Я игрой доволен.

Брулин
вчера в 23:48
Надо было ставить, да, может, хотя бы резерв Мали показал бы российским звёздышкам (скорее звездунам) как их исполнять нормально)
sihafazatron
вчера в 23:30
Ишь че захотел.... Пенальти еще ему))) Деньги забирайте и езжайте))
Гость
