Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в этом сезоне Примеры забил пока лишь 4 гола. На это ему понадобилось 1156 минут или 289 минут на гол. Это безоговорочно худший показатель для португальца за все годы в «Реале».
В предыдущих сезонах Роналду тратил на 1 гол 95 минут (2009/10), 73 минуты (2010/11), 73 минуты (2011/12), 80 минут (2012/13), 82 минуты (2013/14), 65 минут (2014/15), 91 минуту (2015/16), 102 минуты (2016/17).
При этом в Лиге чемпионов у португальца дела идут гораздо лучше, он забил 9 голов за 6 поединков или 1 гол каждые 60 минут.
Новости
Роналду требуется 289 минут на 1 гол в Примере. Это худший его показатель с 2009 года
Сегодня, 14:51
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в этом сезоне Примеры забил пока лишь 4 гола. На это ему понадобилось 1156 минут или 289 минут на гол. Это безоговорочно худший показатель для португальца за все годы в «Реале».
В предыдущих сезонах Роналду тратил на 1 гол 95 минут (2009/10), 73 минуты (2010/11), 73 минуты (2011/12), 80 минут (2012/13), 82 минуты (2013/14), 65 минут (2014/15), 91 минуту (2015/16), 102 минуты (2016/17).
При этом в Лиге чемпионов у португальца дела идут гораздо лучше, он забил 9 голов за 6 поединков или 1 гол каждые 60 минут.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Источник: As.com Редакция: Дмитрий Кристя
В новости упоминались:
Категория: Заграница: события
Команда: Реал
Персона: Роналду Криштиану
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ТЕМЕ
12:37Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве 1009:14«Шанхай Шэньхуа» переманил врача «Реала» 3
КОММЕНТАРИИ
Возможные хэштеги: Роналду_Криштиану, Реал, НашелОшибку
Ответить
Fenomen-9
Сегодня 15:01
Видно,что думает о 3-й ЛЧ подряд.
С тобой полностью согласен
Новости
Роналду требуется 289 минут на 1 гол в Примере. Это худший его показатель с 2009 года
Сегодня, 14:51
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в этом сезоне Примеры забил пока лишь 4 гола. На это ему понадобилось 1156 минут или 289 минут на гол. Это безоговорочно худший показатель для португальца за все годы в «Реале».
В предыдущих сезонах Роналду тратил на 1 гол 95 минут (2009/10), 73 минуты (2010/11), 73 минуты (2011/12), 80 минут (2012/13), 82 минуты (2013/14), 65 минут (2014/15), 91 минуту (2015/16), 102 минуты (2016/17).
При этом в Лиге чемпионов у португальца дела идут гораздо лучше, он забил 9 голов за 6 поединков или 1 гол каждые 60 минут.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Источник: As.com Редакция: Дмитрий Кристя
В новости упоминались:
Категория: Заграница: события
Команда: Реал
Персона: Роналду Криштиану
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ТЕМЕ
12:37Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве 1009:14«Шанхай Шэньхуа» переманил врача «Реала» 3
КОММЕНТАРИИ
Возможные хэштеги: Роналду_Криштиану, Реал, НашелОшибку
Ответить
Fenomen-9
Сегодня 15:01
Видно,что думает о 3-й ЛЧ подряд.
С тобой полностью согласен