Роналду требуется 289 минут на 1 гол в Примере. Это худший его показатель с 2009 года

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в этом сезоне Примеры забил пока лишь 4 гола. На это ему понадобилось 1156 минут или 289 минут на гол. Это безоговорочно худший показатель для португальца за все годы в «Реале».

В предыдущих сезонах Роналду тратил на 1 гол 95 минут (2009/10), 73 минуты (2010/11), 73 минуты (2011/12), 80 минут (2012/13), 82 минуты (2013/14), 65 минут (2014/15), 91 минуту (2015/16), 102 минуты (2016/17).

При этом в Лиге чемпионов у португальца дела идут гораздо лучше, он забил 9 голов за 6 поединков или 1 гол каждые 60 минут.