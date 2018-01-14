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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 48’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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В Англии узнали, почему ван Дейк выступает с именем, а не фамилией на футболке «Ливерпуля»

сегодня, 11:14

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, вероятно, расстроил некоторых болельщиков «красных», поспешивших купить футболки новичка, решив выступать за мерсисайдский клуб с именем, а не фамилией на спине.

Английские журналисты разузнали, в чем кроется причина такого решения. Сообщается, что таким образом 26-летний голландец захотел вычеркнуть из своей жизни отца, который в свое время оставил мать Вирджила с тремя детьми на руках. Футболист считает, что его отец не заслуживает того, чтобы игрок носил его фамилию, так как тот не принимал участия в воспитании Вирджила.

Ван Дейк – самый дорогой защитник в истории футбола

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Все комментарии
cannongun
cannongun ответил dh_power
сегодня в 16:40
dh_power:
У матери может быть фамилия Шляподырова)))
у такого как он немудрено
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 16:26
В Динамо Киев играл Мигель Велозу. И тоже из-за отца , бросившего мать, носил на футболке имя. Странно как то. Если так не любишь отца, смени фамилию, да и всё.
Фата лист
Фата лист ответил Ozabot
сегодня в 16:01
Майки Ван Дейк уже продавались до того, как он впервые вышел на поле. Теперь болельщикам придется скупать майки с именем, ведь с фамилией получился брак...
dzvinka
dzvinka ответил dh_power
сегодня в 13:47
dh_power:
У матери может быть фамилия Шляподырова)))
да какая разница, взрослый мужик, если горд за мать взрастившую тебя без отца - уж точно будут побоку насмешки над фамилией, тем более мужичаре 190 роста и 90кил мышци.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:43
Так в чем проблема. Возьми фамилию матери, почему до сих пор не сменил тогда? если такой принципиальный.
dh_power
dh_power ответил cannongun
сегодня в 12:48
cannongun:
еще один Деле Алли в чем проблема ваще сменить фамилию на материнскую?
У матери может быть фамилия Шляподырова)))
просто сашка
просто сашка
сегодня в 12:26
с депаем та же история и али кажется
Великий Князь
Великий Князь ответил кукарекающий барсук
сегодня в 12:12
кукарекающий барсук:
Кстати возьмете меня с трикодином в свою компанию, втроем веселей смеяться над барсуками
Делай как мы. А мы смеёмся не зависимо друг от друга)
Ozabot
Ozabot
сегодня в 12:12
Ахаха! На самом деле ответ в другом. Van Dijk на английском звучит как Van Dick или One Dick. Это созвучно выражениям «фургон членов» или «один член».
Естественно, такую майку сложнее продавать и все такое. То же самое, если бы Насри прилетел играть в Россию.
cannongun
cannongun
сегодня в 12:12
еще один Деле Алли
в чем проблема ваще сменить фамилию на материнскую?
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил Великий Князь
сегодня в 12:11
Великий Князь:
Говорят авторы нанимали следаков скотланд-ярда) А папа Ван Дейка оказался фантомасом. Нафантомасил и исчез)
Кстати возьмете меня с трикодином в свою компанию, втроем веселей смеяться над барсуками
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил Великий Князь
сегодня в 12:11
Великий Князь:
Говорят авторы нанимали следаков скотланд-ярда) А папа Ван Дейка оказался фантомасом. Нафантомасил и исчез)
Как я, нафантомасю тут и изчезну)
Великий Князь
Великий Князь ответил Антибиотик111
сегодня в 12:08
Антибиотик111:
О том что фамилию можно сменить без проблем,авторы супер новости не в курсе??
Говорят авторы нанимали следаков скотланд-ярда)
А папа Ван Дейка оказался фантомасом.
Нафантомасил и исчез)
Великий Князь
Великий Князь ответил Klopp_OUT
сегодня в 12:07
Klopp_OUT:
Если правда,то весьма странное решение,можно было просто взять фамилию матери
    Apsny
    Apsny
    сегодня в 12:07
    Каким бы ни был плох один из родителей предрассудками жить не стоит живя с таким негативом всю жизнь, с этой тенью так скажем, сам же себе ее и навязывая.
    Антибиотик111
    Антибиотик111
    сегодня в 12:06
    О том что фамилию можно сменить без проблем,авторы супер новости не в курсе??
    Klopp_OUT
    Klopp_OUT
    сегодня в 11:42
    Если правда,то весьма странное решение,можно было просто взять фамилию матери
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 11:38
    Следствия психологической травмы.
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