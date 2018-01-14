В Англии узнали, почему ван Дейк выступает с именем, а не фамилией на футболке «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, вероятно, расстроил некоторых болельщиков «красных», поспешивших купить футболки новичка, решив выступать за мерсисайдский клуб с именем, а не фамилией на спине.

Английские журналисты разузнали, в чем кроется причина такого решения. Сообщается, что таким образом 26-летний голландец захотел вычеркнуть из своей жизни отца, который в свое время оставил мать Вирджила с тремя детьми на руках. Футболист считает, что его отец не заслуживает того, чтобы игрок носил его фамилию, так как тот не принимал участия в воспитании Вирджила.

Ван Дейк – самый дорогой защитник в истории футбола