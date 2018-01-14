«Манчестер Юнайтед» готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком команды

Согласно данным из источника, руководство «Манчестер Юнайтед» всерьез нацелилось на приобретение нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.



Сообщается, что манкунианцы готовы предложить 29-летнему футболисту постоянное место в основном составе, а также сделать игрока самым высокооплачиваемым футболистом в команде, зарплата составит 350 тыс. фунтов в неделю. Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо ради этого трансфера даже намерен исключить возможность приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и вингера «Реала» Гарета Бэйла.