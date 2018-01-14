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«Манчестер Юнайтед» готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком команды

сегодня, 11:18

Согласно данным из источника, руководство «Манчестер Юнайтед» всерьез нацелилось на приобретение нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса

Сообщается, что манкунианцы готовы предложить 29-летнему футболисту постоянное место в основном составе, а также сделать игрока самым высокооплачиваемым футболистом в команде, зарплата составит 350 тыс. фунтов в неделю. Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо ради этого трансфера даже намерен исключить возможность приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и вингера «Реала» Гарета Бэйла

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Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 18:28
Вопрос к болелам МЮ- там все так плохо что увидели в Санчесе спасителя и готовы его озолотить а он действительно все исправит?
audioman
audioman ответил рус фан
сегодня в 16:09
рус фан:
Может.
А откуда такая информация? Что может играть в еврокубке за новую команду, будучи заявленным за другую? Я что-то сомневаюсь. Тоже интересен этот вопрос.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил заDOOMчивый
сегодня в 15:50
заDOOMчивый:
Смотрит Венгер как два мешка грызутся за Санчеса,а цена трансфера сама растёт и растёт.... Смотрит Санчес,как два мешка грызутся за него ,а зарплата растёт и растёт.... Смотрит Симеоне как два мешка грызутся за Санчеса - акции Атлетико явно не растут в цене. Придётся в Барсу впихивать Мишку Гризли,если у тех денег хватит.
Венгера сейчас вряд-ли может удовлетворить цена за Санчеза меньше 80-90 лимонов. А она будет намного меньше.
рус фан
рус фан ответил KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 14:59
KZ KZ FOOTBАL:
кто вкурсе? игрок заигравший в ЛЕ может играть в ЛЧ?
Может.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 14:09
Смотрит Венгер как два мешка грызутся за Санчеса,а цена трансфера сама растёт и растёт.... Смотрит Санчес,как два мешка грызутся за него ,а зарплата растёт и растёт.... Смотрит Симеоне как два мешка грызутся за Санчеса - акции Атлетико явно не растут в цене. Придётся в Барсу впихивать Мишку Гризли,если у тех денег хватит.
WildKem
WildKem
сегодня в 13:00
Вполне нормальный вариант купить сейчас Санчеса и платить ему зарплату 350 тысяч фунтов в неделю, чем летом тратить 100 млн евро на Гризманна и который, если верить СМИ так вообще 400 тысяч хочет в неделю или за Бейла отдавать тоже, минимум, миллионов 60-70 фунтов и зарплату, он также запросит не меньше чем в Реале, а там он вроде как раз и получает 350 тысяч фунтов в неделю, то есть в плане зарплаты Санчес выйдет примерно таким же как и Бейл с Гризманном, а то и меньше, но зато за трансфер придется заплатить в разы меньше.
yudin_duda
yudin_duda ответил sihafazatron
сегодня в 12:53
Все равно заднеприводный мешок будет не оч, поэтому, надеюсь, он к нам
yudin_duda
yudin_duda ответил Dauletbek
сегодня в 12:53
Новости вообще не читаем??
Буратиныч, прдписыыая новый контракт, пошел на сильное снижение з/п...
sihafazatron
sihafazatron ответил RedDevil88
сегодня в 12:47
RedDevil88:
Легендарный клуб с историей или мешок навозный)
всю игру сидеть в обороне или красиво атаковать и всех выносить))
alexov222
alexov222
сегодня в 12:45
а зачем шарлатану сейчас 29-летний игрок с такой зарплатой? однозначно чемпионства и ушастого не видать...чувствует,что трещит место в топ-4?)
RedDevil88
RedDevil88 ответил sihafazatron
сегодня в 12:43
sihafazatron:
интересно что санчес выберет? бабки или трофеи?))
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 12:11
    Ну если Лукаку и Погба зарабатывают по 250 и 290 тыс.фунтов, не удивит если Санчесу МЮ даст 350. Санчес усилит МЮ.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 12:00
    интересно что санчес выберет? бабки или трофеи?))
    dimagas1
    dimagas1
    сегодня в 11:58
    По идее хотят что бы МС не усилился или заплатили за него больше чем планировали.
    Хаким Магамедов
    Хаким Магамедов
    сегодня в 11:40
    ...постоянное место в основном составе...Моуриньо поверить-себя не уважать
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 11:32
    Там вообще-то Лукаку, Ибра
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 11:31
    Сомневаюсь, что это правда.
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 11:26
    Санчес усилит МЮ , но больше 300-та тысяч зарплаты он не получит 100%
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 11:24
    Хороший вариант усиления,еще Озила летом свободным агентом взять шикарно будет
    Гр@ндиозный
    Гр@ндиозный ответил KZ KZ FOOTBАL
    сегодня в 11:23
    Может. Разные турниры
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил KZ KZ FOOTBАL
    сегодня в 11:22
    KZ KZ FOOTBАL:
    кто вкурсе? игрок заигравший в ЛЕ может играть в ЛЧ?
    Может,но только один
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 11:22
    Усиление
    KZ KZ FOOTBАL
    KZ KZ FOOTBАL
    сегодня в 11:20
    кто вкурсе? игрок заигравший в ЛЕ может играть в ЛЧ?
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