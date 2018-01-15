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Дзюба, Шатов и Анюков узнали из прессы, что их не взяли на сбор «Зенита»

сегодня, 16:24

Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Анюков не полетели в ОАЭ на первый зимний сбор «Зенита». По информации журналиста и обозревателя Игоря Рабинера, игроки даже не были в курсе, что их не взяли:

«У меня есть достоверная информация, подтвержденная не из одного источника, что Манчини не разговаривал с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы. У них могло что-то не получаться, но такое отношение — это не по-человечески».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:05
но ведь узнали же!
time out
time out
сегодня в 18:35
Век высоких скоростей, а у тебя все ездиют. Ты бы не штаны на соккере проседал, а занялся бы грамматикой.
madeinmade
madeinmade
сегодня в 18:34
Рабинер та еще, б ... ъ спартаковская
vka1970
vka1970
сегодня в 18:12
Анюкова не жалко,старый уже. Дзюба изгой по жизни.Продолжает достижения в шкафчик с трофеями складировать. А вот Шатов мог бы многим клубам помочь, но Зенит выражаясь литературным языком, как та собака на сене:
И сам не ам
И другим не дам.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:06
Ну, Анюкова на пенсию - это понятно. А вот если б Темик не трепался и следил за своим языком, может и вернулся в родной клуб. А так только в Томск, про Томь он плохого ничего не говорил вроде.
Шатов - любимчик Орлова, но Гена как воды в рот набрал.......по нашему - ЭТО ШОК!!!
Зарплаты космические, отдачи микроскопические......от сюда и отношение такое!!!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:04
Как не взяли? Лишают Дзюбу забить 40 голов за сезон)
stavr74
stavr74
сегодня в 17:49
зато чисто по питерски )))
Shamil79
Shamil79 ответил Т34
сегодня в 17:46
Т34:
Не по-человечески? В Зените такого понятия нет и давно уже. И рабами игроков не назовешь, потому что рабы столько не получают и пашут от звонка до звонка. Все решает "барин", кому играть, кого купить, а кого на выход. А разговаривать с ними, да еще на непонятном им языке, нет у него желания. Эти уйдут, новые придут, финансов хватит.
век высоких скоростей...кто не успел тот опоздал!!! у Манчини нет времени на них...паровоз надо догонять!!!....Т-34 прошлый век...все уже на Т-90 ездиют!!!
Shamil79
Shamil79 ответил FROLL 001
сегодня в 17:39
FROLL 001:
Да было сразу понятно, что это вброс для танкистов, Спартачей и прочих Антихеров!
соображали на троих...и проспали....а что им в ОАЭ делать? они уже там были неоднократно...в Турин полетят ...как Погребняк
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:38
О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ... ДЗЮБА ОПЯТЬ НАВЕРНОЕ ПОШУТИЛ В ОТНОШЕНИИ МАКАРОНА И ТОТ НЕ ПОНЯЛ ЕГО ШУТКИ И САМ ШУТКА НУЛ.А ВООБЩЕ ЕСЛИ ТАК ЖАЛКО РЕБЯТ., ПО ХАМСКИ ВСЕ ЭТО.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 17:38
"Вы чо?! На Зените базируется сборная страны!!!"
008Maximus
008Maximus
сегодня в 17:35
Такое было и в ман сити когда он забыл включить в список пол состава. Я бы снял комедию "троем дома".
Shamil79
Shamil79
сегодня в 17:31
молодцы ребята!!!! прессу читают... интересуются событиями в мире и за рубкжом
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 17:31
СУРОВЫЕ БУДНИ!.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил FROLL 001
сегодня в 17:29
FROLL 001:
Смысл жизни не в познании объекта сyбъектом, а осознании объекта как сyбъекта... Гыгыгыгы!
А ты хорош, но тебе повезло, какой то конь поставил лайк) Я себе тоже поставил со второго, но не хватило)) А больше у меня и нет)
FROLL 001
FROLL 001 ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:28
AntiherQ1488:
Но ты хоть почувствовал себя лучше?) Это все было не зря?)
Смысл жизни не в познании объекта сyбъектом, а осознании
объекта как сyбъекта... Гыгыгыгы!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил FROLL 001
сегодня в 17:27
FROLL 001:
В наш сyгyбо меpкантильный век каждый индивидyyм, в силy своих концепций и yнификаций, катастpофически мистифициpyя абст- pакцию, имманентно эволюциониpyет в цеpебpальных сфеpах, находясь во власти своих феноменистических тенденций.
Но ты хоть почувствовал себя лучше?) Это все было не зря?)
FROLL 001
FROLL 001 ответил Ironyfan
сегодня в 17:27
Ironyfan:
Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию о том, что нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков узнали из СМИ о невключении в состав на зимний сбор в Дубае. Не полетел на сборы и защитник Иван Новосельцев. «Информация, распространяемая журналистом, не соответствует действительности, очевидно, что игроки были извещены клубом, сразу после того как тренерский штаб принял это решение», — сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.
Да было сразу понятно, что это вброс для танкистов, Спартачей и прочих Антихеров!
FROLL 001
FROLL 001 ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:25
AntiherQ1488:
Степ, а своим умом, юмором итд?) Понимаю, сложно. Но чего стоит топ коммент, со всякой глупостью, за который не голосовали простые люди, а ты сам?)
В наш сyгyбо меpкантильный век каждый индивидyyм, в силy
своих концепций и yнификаций, катастpофически мистифициpyя абст-
pакцию, имманентно эволюциониpyет в цеpебpальных сфеpах, находясь
во власти своих феноменистических тенденций.
cska-78
cska-78 ответил Ironyfan
сегодня в 17:24
Ironyfan:
Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию о том, что нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков узнали из СМИ о невключении в состав на зимний сбор в Дубае. Не полетел на сборы и защитник Иван Новосельцев. «Информация, распространяемая журналистом, не соответствует действительности, очевидно, что игроки были извещены клубом, сразу после того как тренерский штаб принял это решение», — сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.
Да понятно, что это обычный вброс от спартача!
Ironyfan
Ironyfan
сегодня в 17:23
Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию о том, что нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков узнали из СМИ о невключении в состав на зимний сбор в Дубае. Не полетел на сборы и защитник Иван Новосельцев.

«Информация, распространяемая журналистом, не соответствует действительности, очевидно, что игроки были извещены клубом, сразу после того как тренерский штаб принял это решение», — сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил FROLL 001
сегодня в 17:22
FROLL 001:
https://www.youtube.com/watch?v=KkvdLWQdCUg
Степ, а своим умом, юмором итд?) Понимаю, сложно. Но чего стоит топ коммент, со всякой глупостью, за который не голосовали простые люди, а ты сам?)
FROLL 001
FROLL 001 ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:19
AntiherQ1488:
Опять себе лайки накручиваешь?) Слишком быстро растут плюсики)
cska plus
cska plus
сегодня в 17:19
Усё решает тренер
Узб@гоеный
Узб@гоеный
сегодня в 17:18
Анюкову пора на отдых. Заслужил ветеран. Шатова в дубль или аренду, Дзюбу курьерским в Тарасовку.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Фан Джигурды
сегодня в 17:16
Фан Джигурды:
Антихер, ты сегодня в ударе. Без перерыва работаешь с утра.
Но не так, как ты)) Я - честный) Доволен?) Ты в топе)
Faustello
Faustello
сегодня в 17:15
Сидели в сауне козла забивали!
Стало скучно, вызвали прессу (двух).
Пресса обмолвилась что не взяли на какие то футбольные сборы.
Хм, подумали... Мы же менеджеры Газпрома! хотим едем, не хотим не едим.
Дальше продолжили знакомиться с прессой (взяли ещё двух).
Фан Джигурды
Фан Джигурды ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:15
AntiherQ1488:
Степа, остановись)) Зачем ты опять за свое?)
Антихер, ты сегодня в ударе. Без перерыва работаешь с утра.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 17:13
Ярангвельгви Йорингель.:
Ждем вью Дзюбы, а не Рабинера!
Степа, остановись)) Зачем ты опять за свое?)
vka1970
vka1970
сегодня в 17:13
Из всей этой троицы обидно только за Шатова.Не плохие надежды подавал.Хотя всем уже давно известно, что Зенит могильщик талантов.
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