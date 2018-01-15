Дзюба, Шатов и Анюков узнали из прессы, что их не взяли на сбор «Зенита»

Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Анюков не полетели в ОАЭ на первый зимний сбор «Зенита». По информации журналиста и обозревателя Игоря Рабинера, игроки даже не были в курсе, что их не взяли:

«У меня есть достоверная информация, подтвержденная не из одного источника, что Манчини не разговаривал с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы. У них могло что-то не получаться, но такое отношение — это не по-человечески».