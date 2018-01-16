«Зенит» проводит тренировку рядом со слонами.

«Зенит» провел утреннюю тренировку на сборе в Дубае. Как сообщает пресс-служба клуба, за занятием команды наблюдали местные слоны.
«Местные жители с интересом следят за тренировкой», — говорится в сообщении.
|Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Лестер Сити
|-:-
|Флитвуд
|1.2
|5.8
|13
|22:45
|сегодня
|Вест Хэм
|-:-
|Шрюсбери Таун
|-
|-
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|Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур
|1
|X
|2
|21:00
|24’
|Бордо
|0:0
|Кан
|1.8
|3.35
|4.9
|21:00
|24’
|Марсель
|0:0
|Страсбур
|1.27
|5.9
|9.8
|23:00
|сегодня
|Монако
|-:-
|Ницца
|1.72
|3.9
|5.25
«Зенит» провел утреннюю тренировку на сборе в Дубае. Как сообщает пресс-служба клуба, за занятием команды наблюдали местные слоны.
«Местные жители с интересом следят за тренировкой», — говорится в сообщении.
Спартак проводит тренировку рядом с макаками! :)
Спартак проводит тренировку рядом с макаками! :)