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«Зенит» проводит тренировку рядом со слонами

сегодня, 12:58

«Зенит» провел утреннюю тренировку на сборе в Дубае. Как сообщает пресс-служба клуба, за занятием команды наблюдали местные слоны.

«Местные жители с интересом следят за тренировкой», — говорится в сообщении.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus ответил LOpp
сегодня в 20:14
LOpp:
Дзюба и Шатов где-то нашли шкуры слонов
Одели шкуры слонов задом наперед и ели фрукты попами🤣🤣🤣
008Maximus
008Maximus ответил Верг
сегодня в 20:12
Верг:
дзюба вылезает на тренировку https://www.youtube.com/watch?v=jvI_X4ey1mE
Чтобы бы сборной победить на домашем чм2018 нужно так же старатся. Как эйс винтура
112910415
112910415
сегодня в 17:27
и это блестящая идея!
есть надежда, что эти слоны помогут сократить зарплатную ведомость
Saang
Saang
сегодня в 16:27
Слоны выиграли 3:1
ivany4
ivany4
сегодня в 15:35
«Зенит» проводит тренировку рядом со слонами.
Манчини надеется, что на примере слонов, игроки команды будут лучше понимать основы футбола.
Чёрный берет
Чёрный берет ответил Литейный 4
сегодня в 15:32
Литейный 4:
Зенит проводит тренировку рядом со слонами. Спартак проводит тренировку рядом с макаками! :)
Привыкают понемногу к среде обитания..... :)
Dude-MU
Dude-MU ответил Литейный 4
сегодня в 15:09
Литейный 4:
Зенит проводит тренировку рядом со слонами. Спартак проводит тренировку рядом с макаками! :)
Рядом с шоколадной фабрикой)
sammyboy
sammyboy
сегодня в 14:58
    Russian_spb
    Russian_spb
    сегодня в 14:23
    слоны выиграли?)
    Александр Уваров
    Александр Уваров
    сегодня в 14:19
    местный зенит с интересом следит,за тренировками слонов!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 14:18
    Хотели на свою тренировку массовку собрать - люди не пришли ! ))
    denmig
    denmig
    сегодня в 14:11
    слоны тают как шоколадки!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил RussianHorse
    сегодня в 14:09
    RussianHorse:
    Это не макаки а Зе Луишь с Адрианой!
    Этот Зе Луиш вашему рекордсмену - в домик закинул))
    Мельгарехо
    Мельгарехо ответил LOpp
    сегодня в 14:06
    LOpp:
    Дзюба и Шатов где-то нашли шкуры слонов
    дзюба и Шатов сами как шкуры
    Одно слово румын
    Одно слово румын
    сегодня в 14:01
    Два самых вонючих стада местные власти решили изолировать в одном месте
    Miaf
    Miaf
    сегодня в 13:57
    Ох и растолстели футболисты Зеньки судя по фото..
    ermak6448
    ermak6448
    сегодня в 13:54
    Ой! Не затоптали бы хлопцев...
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил RussianHorse
    сегодня в 13:41
    RussianHorse:
    Это не макаки а Зе Луишь с Адрианой!
    Одной пальмы фрукты! :))))
    Jum13
    Jum13 ответил ПАДРЕ
    сегодня в 13:39
    ПАДРЕ:
    Зенит проводит тренировки, а Спартак релаксирует!
    А чего Спартаку напрягаться? Если что Кремль позвонит кому надо )))
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 13:37
    Очень интересно. может со слонами поиграют
    parallels
    parallels
    сегодня в 13:36
    спартак со свиньями или обезьянами)
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ
    сегодня в 13:34
    Мельгарехо
    Мельгарехо
    сегодня в 13:33
    а клоуны опять проигнорировали тренировки зенита
    RussianHorse
    RussianHorse ответил Литейный 4
    сегодня в 13:32
    Литейный 4:
    Зенит проводит тренировку рядом со слонами. Спартак проводит тренировку рядом с макаками! :)
    Это не макаки а Зе Луишь с Адрианой!
    ПАДРЕ
    ПАДРЕ
    сегодня в 13:32
    Зенит проводит тренировки, а Спартак релаксирует!
    Верг
    Верг
    сегодня в 13:28
    дзюба вылезает на тренировку
    008Maximus
    008Maximus
    сегодня в 13:23
    Дзюбу и Шатова не взяли из-за пристрастия их к слоновому насваю.
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии ответил Литейный 4
    сегодня в 13:23
    Литейный 4:
    Зенит проводит тренировку рядом со слонами. Спартак проводит тренировку рядом с макаками! :)
    С гомодрилами! :)
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 13:17
    Зенит проводит тренировку рядом со слонами.
    Спартак проводит тренировку рядом с макаками! :)
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 13:17
    Интересно узнать кто за хрюшками следят.
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