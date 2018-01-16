«Арсенал» предлагает за Обамеянга 35 млн фунтов и права на Жиру

Согласно последним данным, «Арсенал» находится на новом этапе сделки по нападающему «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.



Сообщается, что лондонский клуб всерьез нацелился на приобретение 28-летнего форварда, который должен заменить в команде роль Алексиса Санчеса. «Канониры» предлагают за игрока немецкой команды 35 миллионов евро, а также права на форварда Оливье Жиру.



Ранее сообщалось, что «Боруссия» сегодня примет решение о будущем Обамеянга.