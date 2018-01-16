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«Арсенал» предлагает за Обамеянга 35 млн фунтов и права на Жиру

сегодня, 14:43

Согласно последним данным, «Арсенал» находится на новом этапе сделки по нападающему «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу

Сообщается, что лондонский клуб всерьез нацелился на приобретение 28-летнего форварда, который должен заменить в команде роль Алексиса Санчеса. «Канониры» предлагают за игрока немецкой команды 35 миллионов евро, а также права на форварда Оливье Жиру. 

Ранее сообщалось, что «Боруссия» сегодня примет решение о будущем Обамеянга.

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Все комментарии
VadCaz
VadCaz
сегодня в 17:59
вот точно все смоловым закончится((((
так и будем с угулбеком играть((((
Karkaz
Karkaz
сегодня в 17:56
Жиру для Боруссии хороший вариант. Тут смотря чего хочет сам Жиру. Играть в АПЛ, в топ клубе или без разницы где играть, лишь бы в основе.
112910415
112910415
сегодня в 17:48
совсем задурили голову бедному ..как его ... Обаме, что ли
aNOOBis
aNOOBis ответил Алексей Буренин
сегодня в 17:07
Алексей Буренин:
Для Арсенала это хороший был бы обмен
По итогу будут фланговые игроки до угла добегать и навешивать на лиллипутов в штрафной как это сейчас происходит, один Уэлбек рослый останется, но в верховой борьбе до Жиру ему расти и расти
aNOOBis
aNOOBis ответил sir_Alex
сегодня в 17:03
sir_Alex:
Нефть в обмен на продовольствие)))
Дрова за СМСки ;-)
mphuZ
mphuZ
сегодня в 17:03
Лучше Уэлбека отдать))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:51
Нефть в обмен на продовольствие)))
4ever Ars
4ever Ars
сегодня в 16:32
Лучше бы Уэлбека отдали)
Emilan__
Emilan__
сегодня в 16:30
Венгер перед пенсией решил похоронит Арсенал на долгие годы
Шмавон
Шмавон
сегодня в 16:23
Наши снова жабу включили чую останемся с носом.
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 16:00
Это типа 40 млн за него предложили?Веселый парень Венгер😂
LMI
LMI
сегодня в 15:29
Все так и останется на уровне слухов ..., хотим заменить ... и т.д.
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 15:05
судя по новостям, чтобы заменить Алексиса, нужно прикупить минимум троих )
ARMENIAN
ARMENIAN ответил Есть медали
сегодня в 15:04
Есть медали:
а че Жиру то не устраивает?(
ничего личного, просто бизнес
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:04
А немцы хотят 60 млн. Истина где-то посередине.
Есть медали
Есть медали
сегодня в 15:01
а че Жиру то не устраивает?(
starche
starche
сегодня в 14:59
Зря сплавляют Жиру.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 14:50
Для Арсенала это хороший был бы обмен
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