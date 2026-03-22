«Динамо» уступило «Зениту»

«Динамо» проиграло «Зениту» в матче 22-го тура РПЛ (1:3).
На 22-й минуте гости вышли вперед после гола Джона Джона. Артур Гомес на 37-й сравнял счет. Александр Соболев на 43-й вывел петербуржцев вперед. Максим Глушенков на 85-й забил третий мяч.
«Динамо» занимает 9-е место в чемпионате России (30 очков). «Зенит» идет 2-м (48 баллов).
А по матчу, то скоростей игре явно недоставало, да и в целом не ахти какой матч получился в плане смотрибельности. В тайме первом футболисты обеих команд по большей части блистали мастерством пешеходного стиля, изредка переходя на бег трусцой.
Тем не менее три гола на двоих заколотили. Три удара в створ за тайм- три гола, реализация железобетонная. Тайм второй от первого не шибко отличался, гости забили третий и победили, с чем болельщиков клуба и поздравляю.
Ну а футболисты "Динамо" провели мягко говоря не очень удачный матч. За счет чего они собирались добиваться положительного результата лично я не понял. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Конечно, Гусев рисковал, Маринкину всего 17 лет, он и за Динамо-2 не успел толком поиграть, будучи почти сразу из недр академии откомандирован в главную команду.
Не сказать, что Тима портил обедню.
Но отсутствие активного, цепкого и распорядительного Рубенса очень чувствовалось, а Чавес, хоть и появился наконец в заявке, но в старте играть не готов, что естественно.
Слабенько отработал Касерес, его вина в обоих пропущенных имеется.
Несколько реабилитировавшись со своим радиоуправляемым голевым кроссом, в целом соорудить баланс в свою пользу ему не удалось, особенно учитывая, как легко его не раз проходили на его фланге.
В общем, у нас были проблемы, ставшие в этом матче фатальными.
Зато хороший матч провёл Зенит.
Играл собрано во всех линиях, много использовал прессинг, выходить из-под которого у нас получалось трудновато.
Да и играли мы в целом слишком осторожно, побаиваясь соперника.
С Зенитом нельзя так, особенно сейчас, когда он не в лучшей форме и поддаётся давлению. Получилось такое лишь однажды и ненадолго, после нашего гола, Зенит даже запожарил у себя в штрафной.
Но вскоре легко вернул контроль над игрой и снова повёл, а ближе к финишу вколотил красивый контрольный.
Победа питерских заслуженна, мы же окончательно осели в середине таблицы, что становится безрадостным итогом сезона Динамо в РПЛ.
