«Динамо» уступило «Зениту»

1774191591

сегодня, 17:59

«Динамо» проиграло «Зениту» в матче 22-го тура РПЛ (1:3).

На 22-й минуте гости вышли вперед после гола Джона Джона. Артур Гомес на 37-й сравнял счет. Александр Соболев на 43-й вывел петербуржцев вперед. Максим Глушенков на 85-й забил третий мяч.

«Динамо» занимает 9-е место в чемпионате России (30 очков). «Зенит» идет 2-м (48 баллов).