«Динамо» уступило «Зениту»

сегодня, 17:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Динамо» проиграло «Зениту» в матче 22-го тура РПЛ (1:3).

На 22-й минуте гости вышли вперед после гола Джона Джона. Артур Гомес на 37-й сравнял счет. Александр Соболев на 43-й вывел петербуржцев вперед. Максим Глушенков на 85-й забил третий мяч.

«Динамо» занимает 9-е место в чемпионате России (30 очков). «Зенит» идет 2-м (48 баллов).

Все новости
«Комо» забил пять голов «Пизе» в игре Серии А
Сегодня, 16:24
«Енисей» одержал волевую победу над «Уралом» в поединке Первой лиги
Сегодня, 16:01
«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче Российской Премьер-Лиги
Сегодня, 15:38
ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Ниццу»
Сегодня, 01:02
«Ювентус» не смог переиграть «Сассуоло»
Сегодня, 00:42
«Балтика» разгромила «Сочи» в матче РПЛ
Вчера, 22:42
Limonov
Limonov ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 20:39
Унылый матч был это Крылья Советов» и Рубин
fbeybcat93yx
сегодня в 20:22
Зенит с победой! Гусев, как тренер, явно разочаровал.
25процентный клоун
сегодня в 20:11
Роланчик.... много гонору было, сказке конец
Petergoff
сегодня в 20:05
Еду с выезда . Был на штадио. Игра Зенита ,в этот раз Огонь!!!!! С Победооооой!!!!
lotsman ответ Termez Zidan (раскрыть)
сегодня в 19:59
Сегодня на поле не команда из клуба Динамо была, а оно, название этого клуба.)
Termez Zidan
сегодня в 19:51
Динамо сегодня забыл играть, как будто приказ был ходите пешком,выигрывать ненадо.
ildar_3871
сегодня в 19:19
Матч не смотрел , наверное как всегда унылый матч)
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 19:11
Сегодня Зенит был сильнее.Играли аккуратней и чуть живее, чем в предыдущих матчах.
Вопрос к Динамо, зачем вам Касерес?Умеет только фолить и валить игроков.Сами же страдаете из-за него
shur
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 18:34
...Приветствую! Зато без нервов и соплей, на данный момент очень даже неплохое,заслуженное место !!!
CCCP1922
сегодня в 18:27
Зенит прибавил в игре, это очевидно — цена постепенно переходит в качество. Конкуренты Питера в борьбе за золото просто обязаны насторожиться. Понаблюдал за Соболёвым — он проводит неплохой отрезок из нескольких матчей, но в его движениях появляется вальяжность... Плохой признак, похоже он переоценивает свою важность для команды. Там Дуран успешно набирает форму, если что. Незаменимых нет. На 71 минуте Соболев в штрафной площади Динамо, продемонстрировал великолепную технику ныряния, за которую в другом виде спорта получил бы отличную оценку. Режиссёр трансляции показал красивый повтор Но в футболе положена жёлтая карточка. А почему бы не рассмотреть симуляцию на заседании ЭСК? Можно было бы разрешить ВАР вмешиваться в подобных случаях...
Comentarios
сегодня в 18:25
Динамо от обороны не умеют играть. Со Спартаком та же история в кубке была
Брулин
сегодня в 18:25
Увы, ДМ сегодня изображали пародию на футбол. Ожидал смелого футбола,а вышли трусы по полю потаскать. Как на рудниках,ей богу. Сегодня стыдно за Динамо Москва.
112910415
сегодня в 18:20
кончился запал у динамовцев ...
lotsman
сегодня в 18:20
Было конечно тревожно за этот матч, после прошедших перед этим матчей, но Зенит порадовал, в этот раз. Всех зенитовцев с победой. Зенит выиграл красиво. Динамо проиграл по делу.
баск
сегодня в 18:13, ред.
Несправедливая дисква Рубенса привела к тому, что его место на поле занял не Глебов, как предполагалось, а Маринкин, ранее выходивший только на замену и впервые поставленный в старт.

Конечно, Гусев рисковал, Маринкину всего 17 лет, он и за Динамо-2 не успел толком поиграть, будучи почти сразу из недр академии откомандирован в главную команду.
Не сказать, что Тима портил обедню.

Но отсутствие активного, цепкого и распорядительного Рубенса очень чувствовалось, а Чавес, хоть и появился наконец в заявке, но в старте играть не готов, что естественно.

Слабенько отработал Касерес, его вина в обоих пропущенных имеется.
Несколько реабилитировавшись со своим радиоуправляемым голевым кроссом, в целом соорудить баланс в свою пользу ему не удалось, особенно учитывая, как легко его не раз проходили на его фланге.

В общем, у нас были проблемы, ставшие в этом матче фатальными.
Зато хороший матч провёл Зенит.
Играл собрано во всех линиях, много использовал прессинг, выходить из-под которого у нас получалось трудновато.

Да и играли мы в целом слишком осторожно, побаиваясь соперника.
С Зенитом нельзя так, особенно сейчас, когда он не в лучшей форме и поддаётся давлению. Получилось такое лишь однажды и ненадолго, после нашего гола, Зенит даже запожарил у себя в штрафной.

Но вскоре легко вернул контроль над игрой и снова повёл, а ближе к финишу вколотил красивый контрольный.
Победа питерских заслуженна, мы же окончательно осели в середине таблицы, что становится безрадостным итогом сезона Динамо в РПЛ.
nik9373 ответ hz4wmr7duu7b (раскрыть)
сегодня в 18:13
    За адекватность
    сегодня в 18:12, ред.
    А Санек Соболев минуте на ?! знатно занырнул в своей штрафной. чем привел условно в неописуемый восторг комментаторов матча. Ну это не отменяет того. что провел хороший матч и гол плюс пас занес на свой лицевой счет. Ну это в качестве лирического отступления.

    А по матчу, то скоростей игре явно недоставало, да и в целом не ахти какой матч получился в плане смотрибельности. В тайме первом футболисты обеих команд по большей части блистали мастерством пешеходного стиля, изредка переходя на бег трусцой.

    Тем не менее три гола на двоих заколотили. Три удара в створ за тайм- три гола, реализация железобетонная. Тайм второй от первого не шибко отличался, гости забили третий и победили, с чем болельщиков клуба и поздравляю.

    Ну а футболисты "Динамо" провели мягко говоря не очень удачный матч. За счет чего они собирались добиваться положительного результата лично я не понял. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
    Брулин
    сегодня в 18:11
    Соболю 10 баллов за артистизм. Но вопрос, почему жёлтые дают только за нырки в чужой штрафной? Это разве не неспортивное поведение?
    ABir
    сегодня в 18:11
    На Зените победная серия Динамо притормозила.
    Брулин
    сегодня в 18:10
    Кстати, а эпический нырок с своей штрафной - это не жёлтая за неспортивное поведение и свободный удар?
    zufq2aegavn3
    сегодня в 18:09
    Динамо устало громить великие команды, на невеликую сил не хватило.
    Futurista
    сегодня в 18:08
    Зенит продинамил гуся...
    particular
    сегодня в 18:07
    После трёх побед Динамо нынче не был двигателем, который вырабатывал ток из механики... Гости доминировали во всём... Очухались...
    pe52anqps6dq
    сегодня в 18:07
    Четыре замены из пяти Гусев сделал в атаку, но за весь второй тайм динамовцы создали лишь два момента у ворот Адамова. Необычно, учитывая, 11 забитых голов после зимы. Питерцы по большей части всё сделали ещё в первом тайме, но для убедительности надо было забить ещё хотя бы раз после перерыва, что и сделал Глушенков, которому ассистировал Соболев, заслуженно забравший МВП матча. Возвращаются таким образом "сине-бело-голубые" на дистанцию одного балла с Краснодаром, ну а Динамо теперь уже может забыть про какие-либо призовые места.
    112910415
    сегодня в 18:06
    нн смогли ...
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 18:06
    Вот вам и хваленое Динамо Гусева - просто никакущее, и это дома. Спартак в гостях у Зенита был лучше, чем Динамо дома - как они умудрились выбить Спартак в кубке?
    пират Елизаветы
    сегодня в 18:04
    где то самое Динамо, которое разносило Спартак и ЦСКА?
    слишком рано команда Гусева тормознулась.
    Брулин
    сегодня в 18:01
    Мотивированный Зенит совсем иная команда. Краснодару в Питере будет тяжело
    hz4wmr7duu7b
    сегодня в 18:00
    Зенит с красивой и заслуженной победой! А что же Динамо, стало ясно, что с крупным счетом оно может выигрывать только у команд явно ниже себя классом, например Спартака и ЦСКА. Напоровшись же на более классную команду, Динамо выглядело не выразительно и блекло. Динамо не унывать, оно по праву должно быть выше в турнирной сетке, чем команды, которых оно громило.
    Брулин
    сегодня в 18:00
    Беззубое Динамо Гусева отскакивало за счёт удалений и пенальти, когда надо было показать характер, то всплывает унылое лицо Фомина и Тюкавина, ожидаемо.
