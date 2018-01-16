Клубы РФПЛ выступили за лимит по схеме «8+17» с сезона-2020/21

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, что клубы РФПЛ поддержали изменение лимита на легионеров в чемпионате России на схему «8+17» в заявке на сезон. При таком лимите клубы не смогут заявить больше 8 легионеров.

«Большинство представителей клубов, в том числе и мы, высказалось за восемь легионеров в заявке, но все еще находится в процессе обсуждения. Если говорить о критериях качества, то тут ситуация сложнее. Много говорили о том, что клубам нижней восьмерки по тем критериям, которые на данный момент предлагаются, не пригласить игроков вообще, просто нереально».

Новый лимит может появиться с сезона-2020/21.

На данный момент в чемпионате России действует лимит по схеме «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных футболистов.