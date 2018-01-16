Клубы РФПЛ выступили за лимит по схеме «8+17» с сезона-2020/21

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, что клубы РФПЛ поддержали изменение лимита на легионеров в чемпионате России на схему «8+17» в заявке на сезон. При таком лимите клубы не смогут заявить больше 8 легионеров.
«Большинство представителей клубов, в том числе и мы, высказалось за восемь легионеров в заявке, но все еще находится в процессе обсуждения. Если говорить о критериях качества, то тут ситуация сложнее. Много говорили о том, что клубам нижней восьмерки по тем критериям, которые на данный момент предлагаются, не пригласить игроков вообще, просто нереально».
Новый лимит может появиться с сезона-2020/21.
На данный момент в чемпионате России действует лимит по схеме «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных футболистов.
Посмотрите на чемпионаты топ-4. Там половина клубов занимаются тем что делают свои спортивные школы, и тренируют там классных игроков, которых потом продают за немереные бабки богачам. За счет чего и живут.
Это же такие возможности для наших региональных клубов для заработка появляются.
Посмотрите на чемпионаты топ-4. Там половина клубов занимаются тем что делают свои спортивные школы, и тренируют там классных игроков, которых потом продают за немереные бабки богачам. За счет чего и живут.
Это же такие возможности для наших региональных клубов для заработка появляются.
Сейчас у Зенита включая запасных всего 9 играющих легов:
Кришито, Мевля, Маммана, Иванович, Паредес, Краневиттер, Ригони, Нобоа и Дриусси.
Из них Нобоа почти не играет, а Иванович пенсионер от которого вполне можно отказаться. Как раз на Зените особо не скажется лимит, потому-что мы не покупаем дешевых негров для лавки. Зенит усиляется точечно и качественными легионерами.
Так что соберите свою желчь в баночку и храните до лучших времен, когда ваши пять копеек будут соответствовать действительности.
Сейчас у Зенита включая запасных всего 9 играющих легов:
Кришито, Мевля, Маммана, Иванович, Паредес, Краневиттер, Ригони, Нобоа и Дриусси.
Из них Нобоа почти не играет, а Иванович пенсионер от которого вполне можно отказаться. Как раз на Зените особо не скажется лимит, потому-что мы не покупаем дешевых негров для лавки. Зенит усиляется точечно и качественными легионерами.
Так что соберите свою желчь в баночку и храните до лучших времен, когда ваши пять копеек будут соответствовать действительности.
Забавно наблюдать за горящими тарасовскими петрушками )))
Забавно наблюдать за горящими тарасовскими петрушками )))
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Он точно русский?))
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Он точно русский?))