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Клубы РФПЛ выступили за лимит по схеме «8+17» с сезона-2020/21

сегодня, 15:07

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, что клубы РФПЛ поддержали изменение лимита на легионеров в чемпионате России на схему «8+17» в заявке на сезон. При таком лимите клубы не смогут заявить больше 8 легионеров.

«Большинство представителей клубов, в том числе и мы, высказалось за восемь легионеров в заявке, но все еще находится в процессе обсуждения. Если говорить о критериях качества, то тут ситуация сложнее. Много говорили о том, что клубам нижней восьмерки по тем критериям, которые на данный момент предлагаются, не пригласить игроков вообще, просто нереально».

Новый лимит может появиться с сезона-2020/21.

На данный момент в чемпионате России действует лимит по схеме «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных футболистов.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Jum13
сегодня в 19:18
Jum13:
ЛЕОНИД ФЕДУН: "НУЖНО НАЧАТЬ С ЛИМИТА "8+17", А ПОТОМ СНИЗИТЬ ДО "5+20" Забавно наблюдать за горящими тарасовскими петрушками )))
У федуна будет 20 зулусов!
alexamit
alexamit
сегодня в 18:15
Идиотизм полнейший!Не будет никакого резона отечественным футболистам прорываться в основной состав,когда тренеры и владельцы клубов будут просто скупать третьесортных гастролёров и ставить их в основу.Так то наш чемпионат болото,а будет трясина.
Exia
Exia ответил Супервайзер
сегодня в 17:18
Супервайзер:
Где деньги, Зин?
Это ты про очередных бабушек пенсионерок. Уже отвечал но пожалуй еще раз отвечу. Вы (образ собирательный ко всем кто задает этот вопрос) реально считаете, что если бы Газпром не спонсировал Зенит, то эти денежки пошли бы тем самым бабушкам? Надо быть довольными, что хоть какая то часть денег идет в дело, а не оседает за границей, как финансы Абрамовича или Тинькова. Вот реально, откажется сейчас Газпром от Зенита и вложиться в тот же Шальке, будете счастливы?
bsww
bsww
сегодня в 16:36
Я за любой лимит, только в том случае, если иностранец проведя у нас 5 лет больше не будет считаться иностранцем, даже выступая за другую сборную
VIPded
VIPded
сегодня в 16:30
Долго ещё ждать...(((
Супервайзер
Супервайзер ответил Exia
сегодня в 16:29
Exia:
Лимит хороший. Будет стимул для небогатых клубов, сидящих на бюджетах искать спонсоров. Плюс отличная возможность для них же воспитывать перспективную русскую молодежь и продавать в богатые клубы. Посмотрите на чемпионаты топ-4. Там половина клубов занимаются тем что делают свои спортивные школы, и тренируют там классных игроков, которых потом продают за немереные бабки богачам. За счет чего и живут. Это же такие возможности для наших региональных клубов для заработка появляются.
Где деньги, Зин?
Exia
Exia
сегодня в 16:06
Лимит хороший. Будет стимул для небогатых клубов, сидящих на бюджетах искать спонсоров. Плюс отличная возможность для них же воспитывать перспективную русскую молодежь и продавать в богатые клубы.

Посмотрите на чемпионаты топ-4. Там половина клубов занимаются тем что делают свои спортивные школы, и тренируют там классных игроков, которых потом продают за немереные бабки богачам. За счет чего и живут.

Это же такие возможности для наших региональных клубов для заработка появляются.
Exia
Exia ответил Мельгарехо
сегодня в 16:01
Мельгарехо:
пока такой лимит "8+17" не выгоден зениту, его не пропустят
И откуда вы такие диванные беретесь.

Сейчас у Зенита включая запасных всего 9 играющих легов:

Кришито, Мевля, Маммана, Иванович, Паредес, Краневиттер, Ригони, Нобоа и Дриусси.

Из них Нобоа почти не играет, а Иванович пенсионер от которого вполне можно отказаться. Как раз на Зените особо не скажется лимит, потому-что мы не покупаем дешевых негров для лавки. Зенит усиляется точечно и качественными легионерами.

Так что соберите свою желчь в баночку и храните до лучших времен, когда ваши пять копеек будут соответствовать действительности.
Jum13
Jum13 ответил RDeanW
сегодня в 15:43
RDeanW:
какие клубы? один гинер? 8 зулусов и 17 жамалетдиновых? хватит гробить футбол!
ЛЕОНИД ФЕДУН: "НУЖНО НАЧАТЬ С ЛИМИТА "8+17", А ПОТОМ СНИЗИТЬ ДО "5+20"

Забавно наблюдать за горящими тарасовскими петрушками )))
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 15:31
пока такой лимит "8+17" не выгоден зениту, его не пропустят
RDeanW
RDeanW
сегодня в 15:25
какие клубы? один гинер? 8 зулусов и 17 жамалетдиновых? хватит гробить футбол!
Казанский
Казанский
сегодня в 15:15
Много говорили о том, что клубам нижней восьмерки по тем критериям, которые на данный момент предлагаются, не пригласить игроков вообще, просто нереально
--------------------
Он точно русский?))
Klasse
Klasse
сегодня в 15:14
нищие клубы рфпл всегда будут завидовать успешным частным командам, таким как Спартак и Краснодар, и голосовать за бредовые варианты.
ALIEV AA
ALIEV AA
сегодня в 15:12
Хоть так. Но точно не этот лимит который сейчас есть
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