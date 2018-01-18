Киоун: «Санчес - главный наёмник в футболе»

Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун обвинил нападающего «канониров» Алексиса Санчеса в чрезмерной любви к деньгам. Чилиец, напомним, близок к переходу в МЮ, где будет зарабатывать порядка 14 млн фунтов за сезон.

«Санчес - главный наемник футбола. „Манчестер Сити“ хотел купить его еще прошлым летом и был даже готов ждать, пока у игрока закончится контракт с „Арсеналом“. „Сити“ был самым подходящим вариантом для дальнейшего прогресса Санчеса, но у него нет цели стать лучшим игроком. Алексиса интересуют только деньги».