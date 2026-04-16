«Барселона» подала жалобу в УЕФА на судейство в Лиге чемпионов

сегодня, 20:29

«Барселона» направила официальную жалобу в УЕФА, указав на многочисленные судейские ошибки в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против «Атлетико».

В заявлении каталонского клуба говорится, что «в обоих матчах были приняты решения, не соответствующие правилам игры».

«Накопление этих ошибок оказало прямое влияние на итоговый результат противостояния», — подчёркивается в документе.

«Барселона» уступила «Атлетико» по сумме двух встреч 2:3. Оба матча каталонцы заканчивали в меньшинстве.

lobsterdam
сегодня в 20:58
"Кто мне писАл на службу жалобы? Не ты, да я же их читал!" - ВВ.
Бесполезное занятие...переписка, пересылка...
DXTK
сегодня в 20:56
А что тольку? забивать надо было в первой игре с игры а не ждать пенальти и прочее.......были все шансы обыграть Атлетико. Можно посетовать что неблыо Рафиньи, но были другие игроки которые пороли моменты........да были удаления можно было побеждать........... тем более как я говорил если им тоттенхэм мертвый забил 5 голов за две игры, то Барса с атакующим стилем должна была пройтись по ним кактком ноо......имеем что имеем.

PS Вот как раз команда Симеоне мне чем то и напоминает прошлогодний Интер, где им фартило....а в финале этот фарт закончился. Залетело им все что должно было залететь........ну посмотрим на Арсенал, если честно мне кажется что матрасы пройдут в финал...........где сыграют с ПСЖ или Баварией.
Drosmo
сегодня в 20:53
Опять эти проклятые судьи помешали Барселоне взять очередной кубок ЛЧ. И так каждый год. Если бы не этот всемирный заговор против Барселоны, каталонцы каждый год брали бы ЛЧ не напрягаясь, в пол силы, резервным составом. Но злой Перес не дремлет, и успевает всех проплатить и настроить против светлой и чистой Барселоны.

Как же всё-таки несправедлив и жесток этот мир...
byddvq643wmy
сегодня в 20:50
А толку... Миллионы ушли сквозь пальцы.
