«Барселона» подала жалобу в УЕФА на судейство в Лиге чемпионов

сегодня, 20:29

«Барселона» направила официальную жалобу в УЕФА , указав на многочисленные судейские ошибки в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против «Атлетико».

В заявлении каталонского клуба говорится, что «в обоих матчах были приняты решения, не соответствующие правилам игры».

«Накопление этих ошибок оказало прямое влияние на итоговый результат противостояния», — подчёркивается в документе.

«Барселона» уступила «Атлетико» по сумме двух встреч 2:3. Оба матча каталонцы заканчивали в меньшинстве.