Энцо Фернандес вернулся к тренировкам и может сыграть против МЮ

1776355203

сегодня, 19:00

Полузащитник «Челси» вернулся к полноценным тренировкам и будет доступен для выбора на домашний матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» в субботу, сообщил главный тренер Лиам Росеньор.

25-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины ранее был отстранён от заявки на матч Кубка Англии против «Порт Вейла», завершившийся победой «Челси» 7:0, а также пропустил поражение 0:3 от «Манчестер Сити» в чемпионате.

Фернандес, исполнявший обязанности капитана в отсутствие травмированного Риса Джеймса, ранее заявлял, что после чемпионата мира рассмотрит своё будущее и выражал желание жить в Мадриде, однако позднее принёс извинения за эти слова.

«Энцо был с командой и очень, очень хорошо тренировался. Поэтому в плане выбора состава на игру всё идёт в обычном режиме», — сказал Росеньор.