Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Энцо Фернандес вернулся к тренировкам и может сыграть против МЮ

сегодня, 19:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед18.04.2026 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес вернулся к полноценным тренировкам и будет доступен для выбора на домашний матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» в субботу, сообщил главный тренер Лиам Росеньор.

25-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины ранее был отстранён от заявки на матч Кубка Англии против «Порт Вейла», завершившийся победой «Челси» 7:0, а также пропустил поражение 0:3 от «Манчестер Сити» в чемпионате.

Фернандес, исполнявший обязанности капитана в отсутствие травмированного Риса Джеймса, ранее заявлял, что после чемпионата мира рассмотрит своё будущее и выражал желание жить в Мадриде, однако позднее принёс извинения за эти слова.

«Энцо был с командой и очень, очень хорошо тренировался. Поэтому в плане выбора состава на игру всё идёт в обычном режиме», — сказал Росеньор.

pbpcb7jxvw5t
сегодня в 20:04
хорошо что вернулся... теперь бы рецидив не получить....
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:04
Лишний игрок для тренера не помешает...
