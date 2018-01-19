«Рома» договорилась о трансфере «нового Модрича» за € 12 млн

«Рома» договорилась о трансфере полузащитника загребского «Динамо» Анте Чорича за € 12 млн без учёта бонусов, информирует источник.

Отмечается, что спортивный директор римлян Мончи работал над сделкой в течение нескольких месяцев, и в итоге ему удалось опередить таких конкурентов, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». По информации источника, 20-летний футболист в феврале подпишет пятилетний контракт с клубом, но при этом до лета останется в «Динамо».

В Хорватии Чорич известен под прозвищем «новый Модрич». В текущем сезоне чемпионата страны он провёл 9 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Кроме того, на его счету есть 3 игры за основную сборную Хорватии.

Напомним, что сейчас «Рома» ведёт переговоры с китайским «Гуанчжоу Эвергранд», который был заинтересован в подписании хавбека римского клуба Раджи Наингголана.