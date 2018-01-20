Хайнкес рассказал о состоянии Левандовски и Хуммельса

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски восстановился от травмы и сможет принять участие в матче 19-го тура Бундеслиги против «Вердера», в то время как защитник мюнхенцев Матс Хуммельс ещё не вылечился от простуды. Об этом рассказал наставник немецкого клуба Юпп Хайнкес:

«Левандовски сказал, что почти не чувствует никаких болей. По нему это заметно. На тренировках он производит хорошее впечатление.

Что касается Хуммельса, температуры у него уже нет, но в воскресенье он точно не сможет играть. Я буду рад, если он вернётся в строй на следующей неделе».

Напомним, в предыдущем туре «Бавария» добилась выездной победы над «Байером» (3:1).