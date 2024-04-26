«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Фатех»

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вчера, 20:11

«Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Фатех» в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1).

Лукас Селарраян вывел гостей вперед на 57-й минуте, на 58-й счет сравнял Микаэль. Рубен Невеш обеспечил хозяевам поля преимущество на 74-й, реализовав пенальти. Али Аль-Булайхи увеличил разрыв в счете на 90+15-й.

После матча «Аль-Хиляль» лидирует (80 очков), «Аль-Фатех» идет на 7-м месте (40 баллов).