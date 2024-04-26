«РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.04.2024)

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сегодня, 21:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 27 апреля 2024 года

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лейпцига», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с дортмундской командой. В трёх матчах к ряду «РБ Лейпциг» взял верх над своими соперниками. Со счётом 3:0 «Красные быки» обыграли дома «Волков» из Вольфсбурга в матче 29-го тура чемпионата.

На прошлых выходных «Лейпциг» в гостях выиграл со счётом 2:1 команду «Хайденхайм».

«Боруссия» Дортмунд

«Чёрно-жёлтые» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги входят в пятёрку самых сильных команд. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Боруссии». С общим счётом 5:4 по сумме двух встреч «Дортмундцы» обыграли мадридский «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

21 апреля «Боруссия» раскатала ничью дома с леверкузенским «Байером» в рамках матча 30-го тура чемпионата Германии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.60

Ничья – 4.90

Победит «Боруссия» Дортмунд – 4.90

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 гола – 2.40

Тотал голов больше 3.5 – 2.01

Тотал голов меньше 3.5 – 1.79

Статистика

Четыре победы одержали «Красные быки» в пяти крайних матчах

В двух матчах за аналогичный период «Чёрно-жёлтые» обыграли своих оппонентов

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В двух крайних очных матчах «Чёрно-жёлтые» проиграли «Красным быкам». Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «РБ Лейпциг» с коэффициентом 1.60.