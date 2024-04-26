«РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 27 апреля 2024 года
«РБ Лейпциг»
«Красные быки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лейпцига», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с дортмундской командой. В трёх матчах к ряду «РБ Лейпциг» взял верх над своими соперниками. Со счётом 3:0 «Красные быки» обыграли дома «Волков» из Вольфсбурга в матче 29-го тура чемпионата.
На прошлых выходных «Лейпциг» в гостях выиграл со счётом 2:1 команду «Хайденхайм».
«Боруссия» Дортмунд
«Чёрно-жёлтые» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги входят в пятёрку самых сильных команд. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Боруссии». С общим счётом 5:4 по сумме двух встреч «Дортмундцы» обыграли мадридский «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
21 апреля «Боруссия» раскатала ничью дома с леверкузенским «Байером» в рамках матча 30-го тура чемпионата Германии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.60
- Ничья – 4.90
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 4.90
- Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 гола – 2.40
- Тотал голов больше 3.5 – 2.01
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.79
Статистика
- Четыре победы одержали «Красные быки» в пяти крайних матчах
- В двух матчах за аналогичный период «Чёрно-жёлтые» обыграли своих оппонентов
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В двух крайних очных матчах «Чёрно-жёлтые» проиграли «Красным быкам». Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «РБ Лейпциг» с коэффициентом 1.60.