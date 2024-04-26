В «Динамо» из Махачкалы дали комментарий касательно лицензии для игры в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» ответил на вопрос о получении клубом лицензии для возможного выхода в РПЛ .

Мы получили отложенную лицензию на стадион, чтобы его подняли до первой категории. Если у клуба есть стадион данной категории, это даёт право для выступления в РПЛ . Отложенную лицензию получили, так как есть ряд замечаний, которые надо исправить для участия в РПЛ . В том числе связано это с Fan ID. Мы предоставили дорожную карту, как будем исправлять и уже исправляем моменты.