В «Динамо» из Махачкалы дали комментарий касательно лицензии для игры в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о получении клубом лицензии для возможного выхода в РПЛ.
Мы получили отложенную лицензию на стадион, чтобы его подняли до первой категории. Если у клуба есть стадион данной категории, это даёт право для выступления в РПЛ. Отложенную лицензию получили, так как есть ряд замечаний, которые надо исправить для участия в РПЛ. В том числе связано это с Fan ID. Мы предоставили дорожную карту, как будем исправлять и уже исправляем моменты.