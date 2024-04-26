Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

В «Динамо» из Махачкалы дали комментарий касательно лицензии для игры в РПЛ

вчера, 21:45

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о получении клубом лицензии для возможного выхода в РПЛ.

Мы получили отложенную лицензию на стадион, чтобы его подняли до первой категории. Если у клуба есть стадион данной категории, это даёт право для выступления в РПЛ. Отложенную лицензию получили, так как есть ряд замечаний, которые надо исправить для участия в РПЛ. В том числе связано это с Fan ID. Мы предоставили дорожную карту, как будем исправлять и уже исправляем моменты.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Динамо Махачкала» сможет сыграть в РПЛ
Вчера, 16:39
ОфициальноИсполком РФС утвердил место проведения Суперфинала Кубка России
Вчера, 13:41
Поле стадиона «Балтики» не пострадало во время регбийного матча
18 апреля
«Оренбург» показал, как выглядит стадион клуба в условиях паводка в регионе
12 апреля Видео
На «Ростех Арене» поменяют газон
10 апреля
В клубе «СКА-Хабаровск» сообщили, когда планируют сыграть на своём поле
01 апреля
Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 10:09
Оренбургу тоже вроде откладывали а по итогу сказали ....
y4k46v63v4dr
y4k46v63v4dr
сегодня в 05:03
Ещё правда в Премьер-Лигу не пробились...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:07
успеть вовремя важно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 