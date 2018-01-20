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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
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Роналду имеет предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

сегодня, 11:05

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду имеет возможность продолжить карьеру в Китае.

Сообщается, что в услугах португальца заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где уже выступают бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато и экс-хавбек «Зенита» Аксель Витсель.

В китайском клубе надеются, что им удастся заманить к себе Роналду, предложив ему щедрый контракт, который может стать последним таковым в карьере португальца, которому в следующем месяце исполнится 33 года.

«Реал», по слухам, готов расстаться с Роналду, но не может найти покупателя в Европе.

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Все комментарии
proezd2
proezd2
сегодня в 19:12
хороший вариант.
Barcamilan
Barcamilan
сегодня в 16:38
пусть перейдет и скажет что с детстсва болел за тянцинь тюнцян
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:01
Во во как списанный балласт там ему и место ) Может еще успеет езе прыками в воду заняться китайцы спецы в этом.
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий ответил vale46
сегодня в 15:12
vale46:
Вот как раз ему и дорога в какой нибудь Хуяньпеньцы!
Приколист!😃
Ikarus74
Ikarus74 ответил GGGringOOO
сегодня в 14:54
GGGringOOO:
После ЧМ уйдёт, сейчас смысла нет. Может даже до конца года в Реале останется и выложится по полной, что бы золотой мяч ему достался и у него будет их6, а у Месси 5, и его самолюбие будет утешено и можно будет уходить
Скорее пятый заберут чем шестой дадут
Элдор Тухтабоев
Элдор Тухтабоев
сегодня в 14:42
Тьянцин цуянзян мда язык можно сломат
Я бы написал простенько джеки чан что б было прочитать школьником красногвардейского прошлого
Igorello97
Igorello97
сегодня в 14:38
33 года пора уже задуматься о деньгах, и принять предложения из Китая.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 14:06
Интересно какую сумму предлагают
070maks
070maks
сегодня в 13:36
ухаха, баласт никому не нужен, Китайцам только ради рекламы
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:26
Пока Реал не захочет его продать, Роналду может не дергаться
112910415
112910415
сегодня в 13:26
ура, от сердца отлегло!
Гном Гномович
Гном Гномович
сегодня в 13:01
Барсоглорики скоро и гномика туда отправят так что рано смеетесь😂😂😂
drug01
drug01
сегодня в 12:53
У него таких предложений куча!!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:44
Рона не купит ни один евро клуб,33 года,бешенная цена и его потологическая ненасытность в деньгах,только китайцы .
амурец
амурец ответил NGY
сегодня в 12:44
NGY:
Тебя уже успели выгнать из Кореи...?!
не пустили
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил vastudio
сегодня в 12:30
vastudio:
Давай,даже не думай,покупай билеты))
уже на сайте реала написали что он в китае медобследование проходит на этих выходных
FILL3286
FILL3286
сегодня в 12:28
Еще пару сезонов лучший игрок мира будет наводить шорох в европе!
Выиграет очередную Лигу Чемпионов,получит мячик и со спокойной душой отправится покорять америку или китай,зарабатывая свои миллионы,
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 12:19
Ахахахха туда ему и место))
vale46
vale46
сегодня в 12:10
Вот как раз ему и дорога в какой нибудь Хуяньпеньцы!
NGYRZ
NGYRZ ответил Тага Дага
сегодня в 12:05
Тага Дага:
Наконец-то нашёл клуб своего уровня. ..в Европе действительно не найдётся клуб с его аппетитами..и тем более уже старушка. ..
Так дело в аппетите, или в уровне..., ты уж определись!
NGYRZ
NGYRZ ответил Ty4ka98
сегодня в 12:04
Ty4ka98:
Злой ты какой-то сегодня
Тебе показалось...
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:03
Наконец-то нашёл клуб своего уровня. ..в Европе действительно не найдётся клуб с его аппетитами..и тем более уже старушка. ..
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:02
Интересно, что выберет Роналду?
vastudio
vastudio
сегодня в 11:57
Давай,даже не думай,покупай билеты))
Ty4ka98
Ty4ka98 ответил NGY
сегодня в 11:56
NGY:
Тебя уже успели выгнать из Кореи...?!
Злой ты какой-то сегодня
NGY
NGY ответил вoлгoдoн
сегодня в 11:39
вoлгoдoн:
Благо не в Корею.В Китае к меньшинствам вроде лояльно относятся.
Тебя уже успели выгнать из Кореи...?!
ОППАОПА
ОППАОПА ответил NGY
сегодня в 11:37
что так сильно обидели нарцисса твоего , нарцисс и в этом и следующим мире грех,даже большой .
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 11:36
Он же хотел в Реале закончить карьеру...
Советчик №1
Советчик №1
сегодня в 11:28
Пора в Китай.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 11:28
Благо не в Корею.В Китае к меньшинствам вроде лояльно относятся.
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