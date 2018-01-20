Роналду имеет предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду имеет возможность продолжить карьеру в Китае.

Сообщается, что в услугах португальца заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где уже выступают бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато и экс-хавбек «Зенита» Аксель Витсель.

В китайском клубе надеются, что им удастся заманить к себе Роналду, предложив ему щедрый контракт, который может стать последним таковым в карьере португальца, которому в следующем месяце исполнится 33 года.

«Реал», по слухам, готов расстаться с Роналду, но не может найти покупателя в Европе.