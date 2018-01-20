Гендиректор «Уфы» отказался комментировать возможный трансфер Новосельцева в свою команду

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался комментировать возможный трансфер защитника «Зенита» Ивана Новосельцева в свою команду.



«Заинтересована ли „Уфа“ в трансфере Новосельцева? Пока оставлю этот вопрос без комментариев».