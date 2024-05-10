Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСЕвро-2024

Почётный президент РФС получил приглашение от УЕФА посетить матчи Евро

10 мая 2024, 13:51

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил о приглашении от УЕФА посетить матчи чемпионата Европы в Германии.

Я получил приглашение от УЕФА на открытие Евро‑2024, финал и матчи раунда плей‑офф. Но я отказался из‑за логистики. Нужно добираться через Турцию, две бессонные ночи, потом добираться в одну гостиницу, после матча в другой город в другую гостиницу. Если бы был прямой рейс — я бы полетел. А в моём возрасте уже не положено, сейчас моя участь — телевизионная. То же самое касается и финала Лиги чемпионов, и конгресса ФИФА в Бангкоке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, когда комитет по этике рассмотрит дело о шутке Безрукова
10 мая
Митрофанов: «Мы можем выйти из УЕФА, но не будем приняты в АФК»
04 мая
В РФС рассказали, как проходил процесс отстранения России от турниров
04 мая
В РФС рассказали, что хотят изменить в российском футболе
01 мая
Дюков высказался о лимите на легионеров в РПЛ
30 апреля
Дюков: «Сборные должны быть готовы, когда будет снят запрет»
30 апреля
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Интерес (раскрыть)
10 мая в 19:59
...уже само приглашение говорит о том, что к нему проявили глубокое
уважение как к бывшему руководителю и чиновнику, невзерая на текущие события в мире...! Как не крути, а рэспект Вячеславу Ивановичу и не пытайтесь поднимать его досье, всё в прошлом,
но есть настоящее!
Интерес
Интерес ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 мая в 15:57
Правда,при нём наш футбол в целом выглядел подостойнее,чем после пришествия универсалов из ГАЗПРОМА.
Scorp689
Scorp689
10 мая в 14:48
Опять косточку суют перед мордой, лишь бы взносы платили...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 мая в 14:26
Не получилось пенсионеру нашару футбол посмотреть. А толку от него никогда и не было...
Интерес
Интерес
10 мая в 14:11, ред.
Классика :"Зачем покупать завод,если можно купить директора???"А новый уже куплен,он на конгрессы ездит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 