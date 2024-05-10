Почётный президент РФС получил приглашение от УЕФА посетить матчи Евро

Почётный президент Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил о приглашении от УЕФА посетить матчи чемпионата Европы в Германии.

Я получил приглашение от УЕФА на открытие Евро‑2024, финал и матчи раунда плей‑офф. Но я отказался из‑за логистики. Нужно добираться через Турцию, две бессонные ночи, потом добираться в одну гостиницу, после матча в другой город в другую гостиницу. Если бы был прямой рейс — я бы полетел. А в моём возрасте уже не положено, сейчас моя участь — телевизионная. То же самое касается и финала Лиги чемпионов, и конгресса ФИФА в Бангкоке.