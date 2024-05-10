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«Эвертон» отозвал апелляцию на решение о снятии двух очков

10 мая 2024, 15:33

«Эвертон» отозвал свою апелляцию на решение о снятии двух очков за нарушение правил расходования средств после того, как решил вопрос с сохранением места в АПЛ.

В пятницу днём «ириски» объявили, что решили не продолжать запланированное слушание, чтобы оспорить наказание, вынесенное независимой комиссией в прошлом месяце, после того как они признали второе нарушение правил рентабельности и устойчивости Премьер-Лиги (PSR).

В официальном заявлении клуба говорится следующее:

Футбольный клуб «Эвертон» отозвал свою апелляцию на решение независимой комиссии Премьер-Лиги о наложении на клуб двухочкового вычета за нарушение правил рентабельности и устойчивого развития Премьер-Лиги за отчётный период, заканчивающийся в июне 2023 года.

Слушания, запланированные на конец этого месяца, теперь не состоятся, и клуб завершит сезон Премьер-Лиги 2023-24 с сохранением двухочкового вычета.

Напомним, данное наказание было наложено после того, как клуб не выполнил требования PSR в течение трёхлетнего цикла до 2022-23 годов, и после того, как с него уже было снято шесть очков по аналогичным причинам за период до 2021-22 годов.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:54
подождите, в последнем туре ещё бонусом 12-15 очей снимут,так что не торопитесь.
shlomo
shlomo
10 мая в 15:53
Наверное юристы все посчитали и вот приняли такое решение
Варвар7
Варвар7
10 мая в 15:46
Поняли бесполезность этой затеи , да и не зачем...
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