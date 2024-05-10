ЦСКА, «Спартак» и «Балтика» – в чемпионских разборках. Часть интриг РПЛ снимется в 28-м туре

1715324695

вчера, 10:04

Кульминация на полюсах турнирной таблицы.

«Крылья Советов» – «Ахмат»

- По сравнению с прошлым сезоном в «Крыльях» слишком спокойно. Тогда игра не шла настолько, что команда до последнего тура боролась за выживание. А сейчас идёт на 6-м месте, преследует «Спартак» и «Локомотив» в топ-5 (3 и 4 очка отставания).

- Зато их соперник приехал на огромной мотивации. «Ахмат» прекратил разговоры о вылете в Первую лигу 4 победами подряд. Сейчас грозненцам не хватает пары баллов до безопасной зоны – при 35-36 очках в стыках чаще всего не участвуют. Грозненцы набрали 32, задача почти решена, плюс огромный эмоциональный импульс от победы над «Краснодаром».

«Рубин» – «Ростов»

- Матч середняков не так интересен – ни те, ни другие уже не вклинятся в спор за медали, как максимум – за первую пятёрку. Но и там преимущество за «Спартаком» и «Локомотивом».

- «Ростов» отстаёт от «красно-белых» и «красно-зелёных» на 3-4 очка. Перспективы были бы лучше, не случись того разгромного поражения. В такой ситуации спасением от тоскливого финиша стал бы Кубок – но и там Валерий Карпин пошёл на активную ротацию, что привело к поражению от «Балтики». С другой стороны, из-за сложной логистики накопилась феноменальная усталость.

- У казанцев 4 матча без поражений. Да, 3 из них – ничьи с «Локомотивом», «Уралом» и ЦСКА . Но «Рубину» не за чем гнаться – да и позитива прибавляет победа над «Зенитом». Но при таком отличном состоянии команды зачем-то нагнетается фон – говорят о том, что Рахимова могут уволить, Безрукова критикуют за шутку про чемпионскую гонку. Происходящее отдаёт чем-то нездоровым.

«Спартак» – «Краснодар»

- Очередная возможность для «Спартака» подсветить классную работу Слишковича. Команда до сих пор не проиграла при нём ни разу – и движется к неплохому финишу сезона, борьбе за Кубок и месту в топ-5. Результат на четвёрочку.

- Вопрос в том, продлится ли беспроигрышная серия – играть предстоит с претендентом на чемпионство. «Краснодар» ещё в топ-3, до «Зенита» 1 балл, с «Динамо» равенство очков. Всё как в АПЛ . Разве что здесь гонка – игра в поддавки. «Быки» в последних двух турах сыграли вничью с «Крыльями» и проиграли «Ахмату».

«Зенит» – ЦСКА

- Есть все шансы, что эта игра в поддавки продолжится. «Зенит» в ужасной форме. Скорее всего, психологической. Команда играет не на максимальных скоростях. В последних 4 играх – 0:2 от «Рубина» и 0:1 от «Динамо», 1:1 с ЦСКА . И теперь – с «Факелом». Петербуржцы ужасно играют с грандами.

- Правда, и ЦСКА не факт, что этим воспользуется. «Армейцы» серьёзно буксуют и не побеждают в 5 играх кряду. Пока больше предпосылок к вялому противостоянию. Хотя в любом случае интриге лучше, чтобы успеха добился ЦСКА – а Федотов с «Зенитом» играть умеет.

«Балтика» – «Динамо»

- Феноменально тяжёлый финиш сезона у «балтийцев». Команде в борьбе за выживание придётся бороться за очки с «Динамо», «Ростовом» и «Локомотивом». Перед игрой с южанами – дополнительная нагрузка в виде кубкового матча со «Спартаком». Ещё хуже, что при таком графике «Балтика» оступилась в единственном матче с прямым конкурентом – проиграла «Уралу» в гостях. Видимо, калининградская сказка подходит к концу.

- Если они, конечно, не захотят помочь «Зениту». В РПЛ опять заговорили о перспективах «Динамо» на чемпионство. «Бело-голубые» – единственные в топ-3, кто не вызывает отторжения. «Быки» портят себе карму поддавками с «Зенитом», «сине-бело-голубые» уже сами устали от гегемонии. Москвичи же свежи и в последних турах вообще не отдают очки.

«Оренбург» – «Локомотив»

- В важнейший момент прервалась серия поражений оренбуржцев (4 матча – 3 в РПЛ , 1 кубковый) – обыграли «Крылья», когда «Урал» мог спихнуть их в зону стыков.

- Галактионову предстоит серьёзное испытание – ничего не сломать, чтобы в спокойном темпе завершить сезон. «Красно-зелёные» на 4-м месте – по сравнению с прошлым сезоном точно успех. Надо там остаться, чтобы не пошли разговоры – пока москвичи справляются.

«Факел» – «Урал»

- Эпицентр борьбы за выживание стал безраздельно связан с «Уралом». Неделей ранее «шмели» решали с «Балтикой», кто закрепится в стыках – победили «уральцы». Теперь – испытание, кто пустится в погоню за «Оренбургом» с «Пари НН» и выберется на 11-12 место. И через неделю – ещё одна игра на 6 очков. С «Оренбургом».

- Ситуация наэлектризованная – 1 балл отделяет 14-ю строчку от 11-й. «Факел», как и «Урал», набрал 28 очков. Разница в том, что «шмели» после важной победы на позитиве. А у воронежцев поводов для радости даже после ничьей с «Зенитом» немного – это 1 балл, а до этого у команды ещё 6 туров без побед.

«Сочи» – «Пари НН»

- Нижегородцам предстоит играть с «ходячими мертвецами». Южане уже гарантированно отправятся в Первую лигу – отставание от зоны стыков 8 очков, конкуренты вряд ли дадут наверстать упущенное. Команда проиграла сама себе. Шансы вырваться со дна были – но «Уралу» и «Факелу» дома отдали по баллу, «Ахмату» проиграли. Всё это были команды подвала таблицы. Вот и итог – с «Динамо» бороться куда тяжелее.