Скандал и камбэк в полуфинале Лиги чемпионов. «Реал» дождался ошибки Нойера и дубля Хоселу

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сегодня, 00:33

Испанские короли в своём репертуаре.

Семейка Анчелотти расставила ловушки для «Баварии»

Формально «Реал» сыграл по схеме «4-4-2». Но переходов было так много, что менее искусный соперник обязательно бы допустил голевую ошибку до перерыва. Тчуамени и Кроос садились глубоко, создавая квадрат с центральными защитниками Начо и Рюдигером. Хавбеки «сливочных» выманивали на себя игроков «Баварии». Линия обороны испанцев поднималась высоко. Латераль Карвахаль постоянно работал в атаке, а хавбек Вальверде уходил в глубину поля для подстраховки.

Место уругвайца в атаке занимал Родриго, так как у него было несколько задач – сыграть глубоко справа, чтобы Мазрауи не ушел в атаку, на привычной позиции и даже ближе к центру, ведь Винисиус и Беллингем тоже постоянно двигались. В фазе обороны «Реал» переходил на «4-5-1» или «4-4-2» в широком блоке. А когда Кроос опускался глубоко на позицию на левом полуфланге, то его напарники шли вперед, поскольку прекрасно знали – немец будет выдавать красивую диагональ на правый фланг.

Тони провел сегодня 150-й матч в Лиге чемпионов, не зря с ним подписали новый контракт. До перерыва у хавбека 73 точные передачи из 76. Накануне матча фанаты «Реала» пристали к жене Давида Анчелотти – сына Карло и его помощника, пытаясь выудить детали о составе и тактике. Девушка отшутилась, что не разбирается в футболе. Но не нужно быть родственником Анчелотти, чтобы понять генеральную идею. Владея мячом, «Реал» пытался найти пространство, разорвав команду на две части.

Хотели снова использовать резкость Родриго и Винисиуса. Однажды едва не получилось. Быстро ввели мяч из аута, Жуниор пробил в дальнюю штангу, поскольку Нойер активно мешал. Затем Мануэль ещё раз спас свою команду уже после добавки от Родриго. Но «Реалу» не хватало взрывных действий Беллингема, потому что Джуд играл на уколах. В результате «Бавария» вытерпела чужие атаки и медленно перешла ко своим. Лунин потащил низовой удар, а позже удачно вышел из ворот.

Тухель полагался на дисциплину без мяча и контратаки

«Бавария» спокойно воспринимала игру «Реала» первым номером. До матча тренер немцев Тухель успел пообщаться с Рио Фердинандом. Не исключено, что вспомнили об МЮ , ведь Томас в числе кандидатов на замену тен Хагу. «Бавария» выбрала как раз схему «красных дьяволов», «4-2-3-1». Павлович и Лаймер делили опорную зону, Сане и Гнабри заняли фланги атаки, а друг Беллингема Мусиала искал себя между линиями, располагаясь порой выше, чем Кейн.

Харри ещё в «Тоттенхэме» научился уходить в глубину в поисках последней передачи. Вот только у гостей не работали фланги – Мазрауи и Киммих не атаковали, Гнабри получил травму и был заменен на Дэвиса, а Сане не удались точные передачи. Ближнему мяч хавбеки «Баварии» передавали удачно, но сами комбинации не получались. Гости сегодня немало натерпелись, и даже на старте второго тайма зрители снова увидели опасные вертикальные удары «Реала» с заходом в штрафную площадь.

Баварцы поставили на резкие выпады, действия в стиле самого «Реала». Дэвис проверил Лунина после паса Кейна. Испанцев заставляли нервничать после стандартов, ведь общий ничейный счет по сумме матчей превращал игру в шахматы, где шах может стать матом – могли устроить игру до одного гола. Отсюда осторожность «Баварии», которая боялась, что такой «Реал» в случае забитого мяча успешно встанет у ворот и будет удерживать нужный счет, как делал против Гвардиолы.

Полуфинал впечатлял грамотностью двух команд, но не хватало творчества и благородного риска. «Реал» после перерыва перешел от поиска диагоналей и вертикалей к широкому футболу на двух третях поля, а потом к коротким пасам на Винисиуса, чтобы бразилец обыгрывал соперника один в один. «Бавария» поняла, что «Реал» не предложит неподъемный прессинг и запредельные скорости, поэтому к шестидесятой минуте их классическая схема «4-2-3-1» поднялась выше в атаке.

«Реал» никогда не сдается и всегда верит в свою удачу

У Кейна был один точный пас за весь первый тайм. А после перерыва Харри хватило одной передачи, чтобы создать гол Дэвиса на контратаке. Карвахаль загулял, Альфонсо отпраздновал первый гол в карьере в Лиге чемпионов – неотразимо пробил под дальнюю штангу. «Реал» быстро сравнял счет, но Начо толкал двумя руками Киммиха, судья правильно сделал, что отменил мяч. А вот Тухель переоценил умение «Баварии» охранять счет, а также поспешил с рядом замен.

Мазрауи перешел на правый фланг, но марокканец плохо сыграл в обороне. Нойер в итоге ошибся, принимая простой мяч – Хоселу сыграл на добивании в стиле Бутрагеньо, великого «Стервятника». Ну или Рауля, если вспоминать другого форварда с чутьем в штрафной площади. А чуть позже на том же фланге Рюдигер правильно расположился и прострелил на Хоселу. За пять минут до этого проскочила мыслишка, что у «Реала» не лучший запасной план на игру, но «Бавария» помогла оппоненту.

Хавбек Павлович задержался, Рюдигер избежал офсайда. Но это привычный «Реал». Центральный защитник занимает грамотное положение в штрафной площади, а все игроки «Баварии» во второй раз упускают запасного форварда «сливочных» Хоселу. Забавный факт – нападающий и Карвахаль женаты на сестрах-близняшках. Получается семейный подряд. Дани ошибся по флангу, когда Дэвис готовился к голевому забегу, а Хоселу подстраховал родственника в атаке.

В самой концовке возник еще спорный момент, когда рефери преждевременно и ошибочно свистнул офсайд в атаке, завершившейся голом де Лигта. Впрочем, игроки «Реала» отреагировали на этот свисток, а потому неизвестно, случилось ли бы взятие ворот, если бы мадридцы доиграли эпизод до конца.

В итоге можно сказать, что «Реал» играл по сумме всего поединка лучше, но «Баварию» жаль. Нойер сначала спасал, а потом ошибся. Немецкая команда держалась без мяча, чтобы дождаться контратаки. Но когда на тебя давит волевая машина со свежими Камавингой и Модричем, то надо сыграть безупречно. У «Баварии» не получилось. Можно винить линию атаки. Сане, Кейн, а позже Мюллер и Чупо-Мотинг должны были поддержать старания классного плеймейкера Мусиалы, который был резче напарников.