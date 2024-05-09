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Скандал и камбэк в полуфинале Лиги чемпионов. «Реал» дождался ошибки Нойера и дубля Хоселу

сегодня, 00:33
Победа «Реала»

Испанские короли в своём репертуаре.

Семейка Анчелотти расставила ловушки для «Баварии»

Формально «Реал» сыграл по схеме «4-4-2». Но переходов было так много, что менее искусный соперник обязательно бы допустил голевую ошибку до перерыва. Тчуамени и Кроос садились глубоко, создавая квадрат с центральными защитниками Начо и Рюдигером. Хавбеки «сливочных» выманивали на себя игроков «Баварии». Линия обороны испанцев поднималась высоко. Латераль Карвахаль постоянно работал в атаке, а хавбек Вальверде уходил в глубину поля для подстраховки.

Место уругвайца в атаке занимал Родриго, так как у него было несколько задач – сыграть глубоко справа, чтобы Мазрауи не ушел в атаку, на привычной позиции и даже ближе к центру, ведь Винисиус и Беллингем тоже постоянно двигались. В фазе обороны «Реал» переходил на «4-5-1» или «4-4-2» в широком блоке. А когда Кроос опускался глубоко на позицию на левом полуфланге, то его напарники шли вперед, поскольку прекрасно знали – немец будет выдавать красивую диагональ на правый фланг.

Тони провел сегодня 150-й матч в Лиге чемпионов, не зря с ним подписали новый контракт. До перерыва у хавбека 73 точные передачи из 76. Накануне матча фанаты «Реала» пристали к жене Давида Анчелотти – сына Карло и его помощника, пытаясь выудить детали о составе и тактике. Девушка отшутилась, что не разбирается в футболе. Но не нужно быть родственником Анчелотти, чтобы понять генеральную идею. Владея мячом, «Реал» пытался найти пространство, разорвав команду на две части.

Хотели снова использовать резкость Родриго и Винисиуса. Однажды едва не получилось. Быстро ввели мяч из аута, Жуниор пробил в дальнюю штангу, поскольку Нойер активно мешал. Затем Мануэль ещё раз спас свою команду уже после добавки от Родриго. Но «Реалу» не хватало взрывных действий Беллингема, потому что Джуд играл на уколах. В результате «Бавария» вытерпела чужие атаки и медленно перешла ко своим. Лунин потащил низовой удар, а позже удачно вышел из ворот.

Тухель полагался на дисциплину без мяча и контратаки

«Бавария» спокойно воспринимала игру «Реала» первым номером. До матча тренер немцев Тухель успел пообщаться с Рио Фердинандом. Не исключено, что вспомнили об МЮ, ведь Томас в числе кандидатов на замену тен Хагу. «Бавария» выбрала как раз схему «красных дьяволов», «4-2-3-1». Павлович и Лаймер делили опорную зону, Сане и Гнабри заняли фланги атаки, а друг Беллингема Мусиала искал себя между линиями, располагаясь порой выше, чем Кейн.

Харри ещё в «Тоттенхэме» научился уходить в глубину в поисках последней передачи. Вот только у гостей не работали фланги – Мазрауи и Киммих не атаковали, Гнабри получил травму и был заменен на Дэвиса, а Сане не удались точные передачи. Ближнему мяч хавбеки «Баварии» передавали удачно, но сами комбинации не получались. Гости сегодня немало натерпелись, и даже на старте второго тайма зрители снова увидели опасные вертикальные удары «Реала» с заходом в штрафную площадь.

Баварцы поставили на резкие выпады, действия в стиле самого «Реала». Дэвис проверил Лунина после паса Кейна. Испанцев заставляли нервничать после стандартов, ведь общий ничейный счет по сумме матчей превращал игру в шахматы, где шах может стать матом – могли устроить игру до одного гола. Отсюда осторожность «Баварии», которая боялась, что такой «Реал» в случае забитого мяча успешно встанет у ворот и будет удерживать нужный счет, как делал против Гвардиолы.

Полуфинал впечатлял грамотностью двух команд, но не хватало творчества и благородного риска. «Реал» после перерыва перешел от поиска диагоналей и вертикалей к широкому футболу на двух третях поля, а потом к коротким пасам на Винисиуса, чтобы бразилец обыгрывал соперника один в один. «Бавария» поняла, что «Реал» не предложит неподъемный прессинг и запредельные скорости, поэтому к шестидесятой минуте их классическая схема «4-2-3-1» поднялась выше в атаке.

«Реал» никогда не сдается и всегда верит в свою удачу

У Кейна был один точный пас за весь первый тайм. А после перерыва Харри хватило одной передачи, чтобы создать гол Дэвиса на контратаке. Карвахаль загулял, Альфонсо отпраздновал первый гол в карьере в Лиге чемпионов – неотразимо пробил под дальнюю штангу. «Реал» быстро сравнял счет, но Начо толкал двумя руками Киммиха, судья правильно сделал, что отменил мяч. А вот Тухель переоценил умение «Баварии» охранять счет, а также поспешил с рядом замен.

Мазрауи перешел на правый фланг, но марокканец плохо сыграл в обороне. Нойер в итоге ошибся, принимая простой мяч – Хоселу сыграл на добивании в стиле Бутрагеньо, великого «Стервятника». Ну или Рауля, если вспоминать другого форварда с чутьем в штрафной площади. А чуть позже на том же фланге Рюдигер правильно расположился и прострелил на Хоселу. За пять минут до этого проскочила мыслишка, что у «Реала» не лучший запасной план на игру, но «Бавария» помогла оппоненту.

Хавбек Павлович задержался, Рюдигер избежал офсайда. Но это привычный «Реал». Центральный защитник занимает грамотное положение в штрафной площади, а все игроки «Баварии» во второй раз упускают запасного форварда «сливочных» Хоселу. Забавный факт – нападающий и Карвахаль женаты на сестрах-близняшках. Получается семейный подряд. Дани ошибся по флангу, когда Дэвис готовился к голевому забегу, а Хоселу подстраховал родственника в атаке.

В самой концовке возник еще спорный момент, когда рефери преждевременно и ошибочно свистнул офсайд в атаке, завершившейся голом де Лигта. Впрочем, игроки «Реала» отреагировали на этот свисток, а потому неизвестно, случилось ли бы взятие ворот, если бы мадридцы доиграли эпизод до конца.

В итоге можно сказать, что «Реал» играл по сумме всего поединка лучше, но «Баварию» жаль. Нойер сначала спасал, а потом ошибся. Немецкая команда держалась без мяча, чтобы дождаться контратаки. Но когда на тебя давит волевая машина со свежими Камавингой и Модричем, то надо сыграть безупречно. У «Баварии» не получилось. Можно винить линию атаки. Сане, Кейн, а позже Мюллер и Чупо-Мотинг должны были поддержать старания классного плеймейкера Мусиалы, который был резче напарников.

В итоге в финал вышли команды, которые по сумме матчей были грамотнее. «Боруссия» из Дортмунда сыграла вторым номером с ПСЖ. «Реал» допускал ошибки в гостях, но дома смотрелся солиднее. Тухель не продумал план игры для 0:1, понадеялся на усталость «Реала». Классическая ошибка для Лиги чемпионов, где испанцы безупречно действуют под давлением. Будут споры об отмененном голе «Баварии», но счет не перепишут. В финале сыграют «Реал» против «Боруссии» Дортмунд.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 17:49
В Ла Лиге получается не лучше того же Довбика.
Кто-то скажет, что в класико зарешал, но ведь Барселону дважды Жирона обыграла, т.е. и это не показатель и не повод чтобы претендовать на ЗМ. Слишком мизерно!

Тот же Винисиус трёшку положил в класико спокойно.
Кажется нет явного претендента, Мбаппе с Кейном вылетели, Джуд не тянет, Вини не подходит внешностью организаторам.
Evgeniy25
Evgeniy25
сегодня в 15:43, ред.
Судья грубо ошибся это факт надо было дать доиграть до конца а потом свистеть... Убили интригу которая могла продлиться.... Судья поплыл над этим надо серьёзно работать... Но в целом Бавария сама себя загнала в угол, первый гол на совести Ноейра, но сколько можно бить позволять Винисиусу, ноейр учше отбил на угловой, но нет эго на первом месте.... 2 гол Бавария самоуверенно всей командой встала и смотрела на гол с уверенностью на офсайд.... Чисто по совести Реал больше заслужил и по игре и по моментам и по желанию.... Тцхель рано радовался что дело в шляпе убрал Кейна который больше остальных создавал остроту и мог помочь в защите.. КЕЙН самый несчастный футболист наряду со Соном из Тотенхема... Токсичная Бавария не заслужила финала.. 2 момента у ворот Реала и проскользнуть в финал было бы несправедливо... Хотя засчитай гол кто знает как все перевернулось... Хотя такой напор был у Реала что Бавария могла и посыпаться без Кейна! Дожила Ь Бавария что к ней никто не хочет идти тренировать! Сейчас пол состава сбегут и будет второй Ман Юнайтед! Судья поставил себя в тупик добавил 9 минут но сыгли1 минуту ещё и свести а то з затяжку врем можно было и 30 минут играть и что свисток вообще не давать! Винисиус я бы дал ЗМ он тянет реал за собой а вот Мбвпе эгоист это может в будущем плохо отразится на Реале... Реал сделает большую ошибку если отпустит Винисиуса!
амурец
амурец ответ Василий Иванов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:27
Нету
112910415
112910415
сегодня в 11:38
Бавария очень старалась
Elliada_
Elliada_ ответ Илья Пыркин (раскрыть)
сегодня в 10:02
Мбаппе придет в Реал ради победы в ЛЧ, ЗМ, ЗБ, The Best и т. д. Хотя не понимаю, зачем Реалу Мбаппе. На его фланге есть Винисиус и Родриго, которые уже во второй финал вывели команду, а Мбаппе еще топчется.
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 09:57, ред.
Мбаппе придет в Реал за ЗМ)))
Elliada_
Elliada_ ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 08:49
Никто не может объяснить, почему Джуд главный претендент. В Ла Лиге у него получается, но в ЛЧ абсолютный ноль. 0+0 в плей-офф ЛЧ, а это 6 матчей. Чем он лучше Винисиуса, Родриго, Лунина и других, которые внесли свой вклад в выход в финал? Если Ла Лига повод для ЗМ, почему не Довбик?
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:46
Так и не понял, почему арбитр свистнул раньше времени. Обычно дают доиграть эпизод, а потом уже свистят. Возможно, отменили бы гол, но претензий не было. А так получается, что арбитр засудил Баварию.

Если составить рейтинг виноватых, то Тухель возглавит этот рейтинг. Смазал концовку своими решениями.
w4j8c6mrdd32
w4j8c6mrdd32
сегодня в 08:31
Теперь финал дортмунд против Реала!!! Кто бы мог предположить такой финал????
f64e7ezbxqua
f64e7ezbxqua
сегодня в 08:30
Нойер подарил реалу победу!!!!
KT_S_16
KT_S_16
сегодня в 08:18
Проклятие Кейна и беспонтовый Тухель.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 07:31
А где тут скандал?
KT_S_16
KT_S_16
сегодня в 05:53
Начо толкал двумя руками Киммиха, судья правильно сделал, что отменил мяч В матче с Ростовом Миранчук толкал двумя руками защитника и гол ошибочно засчитали.... Карманные судьи
амурец
амурец
сегодня в 02:23
Реал в финале, Хоселу конечно красавчик, но Вини затерзал всю оборону Баварии, во многом благодаря Вини, Хоселу оставался без присмотра
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 01:40
Вини ломает все стереотипы, так что всё возможно) Год назад ждали Мбаппе, а сегодня Винисиус просто уничтожил лучшего ПЗ Европы. Очень жаль, что не забил.
cxxxryd495rn
cxxxryd495rn ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 01:39
Думаю не смогут, все видят что вини достойная 7-ка после криша, никто теперь не вспоминает криша и Бензема из за вини, в отличии от Барсы, которые до сих пор всех сравнивают с Месси
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 48q4xbu4wtq8 (раскрыть)
сегодня в 01:19
Крутой вини, но ЗМ дадут Джуду. Англичанин его вообще не заслужил при таком Вини.
48q4xbu4wtq8
48q4xbu4wtq8
сегодня в 01:09
Никто так не может как мадрид, поэтому столько хейтеров. Как же Реал могуч. Кто насчет офсайда говорит, вы не понимаете ничего. Судья свистнул до начала удара, реал расслабился и позволил пробить. Даже если рассмотреть эпизод, там был офсайд. Какой же крутой вини, ну какой джуд и мбаппе претенденты на зм. Думаю для всех понятно что финал в кармане у Реала🥂
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