Объявлены претенденты на приз лучшему молодому игроку 2024 года

Объявлены номинанты на звание лучшего молодого игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards. В номинации участвуют 15 лучших талантов, родившихся после 2002 года. Среди номинантов неизбежно оказался 20-летний полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, а также его партнёр по команде хавбек Эдуардо Камавинга (21 год), полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала (21 год) и нападающий мюнхенцев Матис Тель (18 лет), полузащитник «Байера» Флориан Вирц (20 лет), хавбек «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну (18 лет) и 16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.
Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего игрока, лучшего тренера и лучшей команды 2024 года по версии Globe Soccer Awards.