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Объявлены претенденты на приз лучшему молодому игроку 2024 года

10 мая 2024, 12:30

Объявлены номинанты на звание лучшего молодого игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards. В номинации участвуют 15 лучших талантов, родившихся после 2002 года. Среди номинантов неизбежно оказался 20-летний полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, а также его партнёр по команде хавбек Эдуардо Камавинга (21 год), полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала (21 год) и нападающий мюнхенцев Матис Тель (18 лет), полузащитник «Байера» Флориан Вирц (20 лет), хавбек «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну (18 лет) и 16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

Объявлены претенденты на приз лучшему молодому игроку 2024 года

Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего игрока, лучшего тренера и лучшей команды 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
10 мая в 15:15
Тут либо Вирц, либо Беллингем, оба проводят отличный сезон и оба могут завоевать еврокубок помимо того, что стали чемпионами своих Лиг. Я бы еще Ямала отметио, в 16 лет тащил Барселону, но скорее всего он окажется третьим....
Интерес
Интерес
10 мая в 14:21
Я за одного из трёх беленьких.Подскажите,на какую лошадку в забеге ставить?
Митя Митин
Митя Митин
10 мая в 14:20
Я бы отдал Мусиале или Виртцу оба хороши!
Бубнин
Бубнин
10 мая в 13:24
Захарян!
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 12:54
Согласен! Ну или Джуд Беллингем
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 12:32
А мну о своем - Виртц, однозначно!
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