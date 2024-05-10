Объявлены претенденты на приз лучшему молодому игроку 2024 года

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10 мая 2024, 12:30

Объявлены номинанты на звание лучшего молодого игрока 2024 года по версии Globe Soccer Awards. В номинации участвуют 15 лучших талантов, родившихся после 2002 года. Среди номинантов неизбежно оказался 20-летний полузащитник «Реала» , а также его партнёр по команде хавбек (21 год), полузащитник «Баварии» (21 год) и нападающий мюнхенцев (18 лет), полузащитник «Байера» (20 лет), хавбек «Манчестер Юнайтед» (18 лет) и 16-летний нападающий «Барселоны» .

Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего игрока, лучшего тренера и лучшей команды 2024 года по версии Globe Soccer Awards.