Защитник «Химок» Терехов: «Наша команда обязана занимать первое место»

Защитник «Химок» считает, что подмосковный клуб обязан выходить в РПЛ .

У нас стоит твёрдая задача – занять первое место. Команда с такими целями, комплектованием перед началом сезона обязана занимать первое место.

Причём надо бы делать это с отрывом, уверенно побеждать, но уже получилось, как получилось. Концовка будет напряжённой. Интересно посмотреть, у кого окажутся нервы крепче в борьбе за первое место.