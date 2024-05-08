Защитник «Химок» Терехов: «Наша команда обязана занимать первое место»

Защитник «Химок» Сергей Терехов считает, что подмосковный клуб обязан выходить в РПЛ.
У нас стоит твёрдая задача – занять первое место. Команда с такими целями, комплектованием перед началом сезона обязана занимать первое место.
Причём надо бы делать это с отрывом, уверенно побеждать, но уже получилось, как получилось. Концовка будет напряжённой. Интересно посмотреть, у кого окажутся нервы крепче в борьбе за первое место.
После тридцати туров «Химки» возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, опережая на два очка находящееся на втором месте махачкалинское «Динамо».
Химки - Нефтехимик 1:3
Ещё раньше Чертаново нахлобучивало, парни из Ташкента, кони....)))
Не безоговорочный один из лидеров...)
Химки - Нефтехимик 1:3
Ещё раньше Чертаново нахлобучивало, парни из Ташкента, кони....)))
Не безоговорочный один из лидеров...)