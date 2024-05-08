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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Защитник «Химок» Терехов: «Наша команда обязана занимать первое место»

вчера, 12:45

Защитник «Химок» Сергей Терехов считает, что подмосковный клуб обязан выходить в РПЛ.

У нас стоит твёрдая задача – занять первое место. Команда с такими целями, комплектованием перед началом сезона обязана занимать первое место.

Причём надо бы делать это с отрывом, уверенно побеждать, но уже получилось, как получилось. Концовка будет напряжённой. Интересно посмотреть, у кого окажутся нервы крепче в борьбе за первое место.

После тридцати туров «Химки» возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, опережая на два очка находящееся на втором месте махачкалинское «Динамо».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:16
и 2 место подойдёт, если что ...
aw78zawnz5yq
aw78zawnz5yq
вчера в 13:05
Ну так наступает решающая битва в Махачкале...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:53
Енисей - Химки 4:1
Химки - Нефтехимик 1:3
Ещё раньше Чертаново нахлобучивало, парни из Ташкента, кони....)))
Не безоговорочный один из лидеров...)
Гость
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