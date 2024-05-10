Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».
Данное событие произошло 21 февраля.
Ранее сообщалось, что вингер «Наполи» может заменить Мбаппе в ПСЖ.
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».
Данное событие произошло 21 февраля.
Ранее сообщалось, что вингер «Наполи» может заменить Мбаппе в ПСЖ.
Так что зачем он нужен здесь,я не знаю,как они с Вини будут делить левый фланг атаки,или Килиан в центре будет играть(что у него получается не очень!)
Килиан не нужен Реалу,но ксожалению не болельщикам решать, дон Фло уже всё решил,так что доверимся ему!
Так что зачем он нужен здесь,я не знаю,как они с Вини будут делить левый фланг атаки,или Килиан в центре будет играть(что у него получается не очень!)
Килиан не нужен Реалу,но ксожалению не болельщикам решать, дон Фло уже всё решил,так что доверимся ему!
с приходом Мбаппе, либо Мбаппе может стать "яблоком раздора", как справедливо отмечено выше, что может привести к конфликту между игроками "королевского клуба", и что ни к чему хорошему не приведёт.
с приходом Мбаппе, либо Мбаппе может стать "яблоком раздора", как справедливо отмечено выше, что может привести к конфликту между игроками "королевского клуба", и что ни к чему хорошему не приведёт.