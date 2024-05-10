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Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

10 мая 2024, 16:24

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».

Данное событие произошло 21 февраля.

Ранее сообщалось, что вингер «Наполи» может заменить Мбаппе в ПСЖ.

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Все комментарии
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
10 мая в 23:57
Как 9 вообще ниочем, а на фланге Вини, который получше будет. Как Реал будет вписывать его в состав?
Dauletbek
Dauletbek
10 мая в 23:09
Мбаппе будет играть в центре и будет главным в Реале. Что касается бразильца, нигер нигера поймёт....
sir_Alex
sir_Alex
10 мая в 22:52
Да ладно??? Неужели конец "мыльной оперы"?
Мантефильный
Мантефильный
10 мая в 22:12
Пускай будет, если будет лезть на полставки тренером, не думаю что его будут терпеть... Реал имя куда громче, чем этот Донателло
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
10 мая в 21:57
Если это правда, то тогда наконец- то эта Санта-Барбара заканчивается
goalaktika
goalaktika ответ eleven LC (раскрыть)
10 мая в 21:47, ред.
Мбаппе это бренд, это имидж для клуба, это новые спонсорские контракты приносящие большие деньги. А Перец прежде всего бизнесмен и на одной футболке неплохо будет зарабатывать, это так для начала. Для него талант игрока идёт на втором месте. Звездный футболист должен не только круто играть , но и приносит деньги и новые контракты
dvuxej8jds5r
dvuxej8jds5r
10 мая в 21:27
Тут все такие тренеры собрались. Когда Бейл переходил, все тоже думали как они с Кришем будут играть, а потом на правый перевели и все думали как они с Димарией будут играть. Что сделал Карло? Для всех троих нашел место. Тут тоже самое, Мбаппе переходит бесплатно, зп у него на уровне вини и беллингема, если не заиграет, можно продать, спрос на него всегда будет бешеным.
Indzaghi
Indzaghi
10 мая в 20:32
Реал Мадрид в финал ЛЧ выбрался , если откровенно , с большим трудом . С Мбаппе в роли ЦН и Вини с Родриго на флангах они будут рвать любую команду , как Ман Сити или Баварию .
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
10 мая в 20:00
...Воистене Воскресе ! .........и С Победой!
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
10 мая в 19:57
И Вам всего хорошего! С прошедшим Днем Победы и Пасхой!Христос Воскресе!
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
10 мая в 19:33
...без подхалимажа, за это мы и любим Соккер, но уж когда с желочью и злостью, это перебор,это не для нас, всех благ!
sv_1969
sv_1969 ответ Валерыч (раскрыть)
10 мая в 19:16, ред.
Я вот смотрю тут столько тренеров пропадает! Уже все решили )))И где черепахин играть будет и как с Винни лев фланг поделят))))
Диву даюсь в хорошем смысле)))
-=X-Ray=-
-=X-Ray=- ответ Валерыч (раскрыть)
10 мая в 19:08
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    10 мая в 19:00, ред.
    Многие говорят, что он повлияет плохо на Реал. И что Реал и без него очень сильный. Согласен, что Реал Мадрид очень сильный. В этом сезоне только 2 матча проиграли, насколько я помню(Атлетико в Ла Лиге и Кубке Испании). Вопрошают "как он будут делить левый фланг?". Забыли, как он играл в Монако на правом фланге? Очень неплохо играл. А может быть и так, что он будет играть в центрального нападающего. Ведь Винисиус очень хорошо играет на забивного форварда. Вспомните, как они играли с Бензема. Реалу очень не хватает забивного форварда, как Бензема, Кейн, Мбаппе, Холанд и т.д. Или представьте, если Реал не подпишет его и он перейдёт в условный Манчестер Сити? Как же трудно будет против них играть. Хоселу не молодой. Если не Мбаппе, то кого брать? Так что, тут может быть, Перес учитывает и это. И ещё, маркетинговый вопрос тоже важен для Реала, так как Реал не клуб нефтяных стран.
    DXTK
    DXTK
    10 мая в 18:56
    Я вообще не понимаю Накой Реалу Мбаппе сдался??? Когда они и без него вышли снова в финал ЛЧ и возьмут ее. Потому что думаю Боруссия не соперник им ...... Мбаппе никак не влиял на ПСЖ.

    PS Понятно Реал купил Мбаппе сделают из него нового Роналду и все будут на статистику француза работать. тем самым разрушат команду .
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    10 мая в 18:54
    Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал устроить большое давление будущему клубу Килиана Мбаппе, если нападающему не разрешат сыграть на Олимпийских играх. РЕКЛАМА • FON.BET «Сыграет ли Мбаппе на Олимпийских играх? Я на это надеюсь. В противном случае я обещаю большое давление его так называемому будущему клубу», – сказал Макрон в беседе с RMC Sport. Напомним, Мбаппе ближайшим летом с большой долей вероятности подпишет контракт с мадридским «Реалом». Килиан покинет «ПСЖ» на правах свободного агента и достанется «сливочным» совершенно бесплатно. Ранее сообщалось, что «Реал» против участия Мбаппе на Олимпиаде, ведь форвард и так сыграет на Евро-2024.
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    Кто ты такой "так называемый президент Франции"? Ты никто, по сравнению с Реалом! Пусть Реал подаёт на него в суд. Его слова звучат как угрозы.
    УЕСКА
    УЕСКА
    10 мая в 18:54
    Это все пока слухи. Когда объявят официально? Обещали же после вылета ПСЖ.
    Ironigor
    Ironigor
    10 мая в 18:37
    Конец эпопеи !!! ☝️😉
    Karkaz
    Karkaz
    10 мая в 18:24
    А что вы все прицепились за левый фланг? Есть еще центр и правый фланг атаки. Они же не такие однобокие футболисты.
    shur
    shur ответ eleven LC (раскрыть)
    10 мая в 18:16
    ...Бро, ну это ж шутка , всерьёз не надо воспринимать!
    Grizly88
    Grizly88
    10 мая в 18:13
    Это беда
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ shur (раскрыть)
    10 мая в 18:05
    https://24smi.org/celebrity/141721-garrincha.html
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    10 мая в 18:00
    Интересно, как они с Винисиусом будут делить одну, левую, бровку. По очереди играть ? Да и Беллингем рядышком с этой позицией травку топчет. Что-то ненормальное, на мой взгляд, происходит в "Реале". По-моему, у его Президента бзик по поводу Мбаппе, иначе я не могу объяснить эту покупку. Вот решил г-н Перес, что француз будет играть за его команду - и всё тут, не переубедишь при всём желании.
    А может, Винисиуса в аренду отдадут, в какую - нибудь "Мальорку" ?
    shur
    shur
    10 мая в 17:58, ред.
    ...вот все обзавидовались и напряглись, как мы вас выносить всех будем, в следующем сехзоне, абонемент куплю на Сантьяго Бернабеу, рядом с Зиданом, хала Мадрид!!!
    eleven LC
    eleven LC ответ shur (раскрыть)
    10 мая в 17:58
    Прикольно конечно
    Но думаю он бы в Реал не пошёл,по понятным причинам
    shur
    shur ответ eleven LC (раскрыть)
    10 мая в 17:55
    ...если бы болельщики решали, я бы Месси пригласил...!
    4z62y3ksetcm
    4z62y3ksetcm
    10 мая в 17:55
    Перес своим необдуманным поступком начал разложение Реала!!!
    shur
    shur ответ Garrincha58 (раскрыть)
    10 мая в 17:53
    ...Мануэ́ла Франси́ску дус Са́нтуса знаю, а это кто...?!
    Dosiaa
    Dosiaa
    10 мая в 17:43
    Ну… такой себе трансфер на данный момент. Года 2 назад наверное бы усилил Реал Мадрид. Сейчас думаю, Жуниор на одном уровне с Мбаппе, и конкретный претендент на ЗМ. Если же будет играть в центре хз, может и что то получится. Плюс характер у Килиана, честно, лучше бы крайних защитников взяли бы. Мбаппе сейчас Ливерпулю бы эх…
    Garrincha58
    Garrincha58
    10 мая в 17:38
    трансфер типа Азара?
    Гость
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