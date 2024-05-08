Деньги играют в футбол. Решение ПСЖ не продавать Мбаппе лишило клуб финала ЛЧ

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вчера, 12:03

В Дортмунде работают эффективнее.

Трансфер Килиана усилил бы ПСЖ

Пять первых раундов плей-офф, четыре четвертьфинала, два полуфинала и один проигранный финал — список неудач ПСЖ в главном еврокубке. Мбаппе промахнулся в финале с «Баварией». Вчера Килиан снова не попал в створ ворот из хорошей позиции, немцы выжили в Париже. В 39 последних домашних матчах в Лиге чемпионов ПСЖ забивал в 36 играх. Не пропускали в Париже только дважды: «Бавария» и теперь «Боруссия».

Клубу из Дортмунда повезло, ведь даже каркас ворот работал на них. Но ПСЖ вылетел не только из-за слабой реализации моментов. Они наказаны за неумение создать Команду с большой буквы. В «Боруссии» закономерно вспомнили унизительный для солидного клуба случай. Футболисты ПСЖ после победы над немцами в прошлом подкалывали юного Холанда за его празднование – садился в позу лотоса из йоги.

Дерзкие шейхи катали президента УЕФА на своем частном самолете, а лучше бы вовремя отдали старине Пересу форварда Мбаппе. «Реал» готов был заплатить 230 млн евро. Даже если давали 180, не стоило думать дважды. Логика простая. Килиан весь сезон работал на собственную статистику и переживал, чтобы не получить травму. Он отвлекался на сложные переговоры с «Реалом», концентрация всегда огорчала.

Луис Энрике говорил, что Мбаппе слишком эгоистичен. В чемпионате Франции могли выиграть без голов Килиана, а вместо него стоило подписать центрального нападающего. Тот же случай, что у «Баварии» с упрямым отказом от замены для Левандовски год назад. Кейн приехал слишком поздно, но даже сейчас остается небольшой шанс на выход в финал Лиги чемпионов. А парижане не использовали попытку, ведь это нелогичный клуб.

Продав Мбаппе в «Реал» в прошлом году, они бы сэкономили деньги на дикой зарплате. А также получили достаточно разрешенных УЕФА средств на парочку сильных точечных трансферов. В команду без Месси, Неймара и Мбаппе можно приглашать футболиста с лидерскими качествами, ведь новичок не находился бы в тени знаменитостей. Средства позволяли построить коллектив по уму, но менеджеры снова подвели парижан.

Резко отказались от старых звезд

Действовали импульсивно, запустили процесс поздно и снулевой выгодой для клуба. Набрали молодёжь, чем приговорили себя на неприятности. Впервые за 15 лет в полуфинале Лиги чемпионов сыграла настолько юная команда. Средний возраст основы Луиса Энрике на ответный матч составлял 24 года и 157 дней. Это больше, чем у «Арсенала» пятнадцать лет назад, но очень мало, если помнить о немолодых Месси, Неймаре, Верратти и Рамосе.

Год назад ветераны вылетели от «Баварии». Сейчас жребий помог ПСЖ в плей-офф. И «Атлетико» тоже помог, выбив «Интер», Симоне Индзаги мог пройти «Боруссию» Д и создать французам серьезные проблемы. Мбаппе допустил исторические промахи, клуб его родины не выиграет ЛЧ впервые в новом веке. И вспомним, почему Месси сильно недоволен временем в Париже. Верратти пил, а Неймар пил и гулял, клуб без дисциплины.

Толковым тренерам катарские шейхи не доверяли. Зато развесили уши, подписывая странных футболистов. За пять лет ПСЖ потратил на новичков 850 млн евро. «Манчестер Сити» выбросил 896, разница незначительная. Надо уметь выбирать игроков. Не оправдали себя трансферы Неймара, Рамуша и Коло Муани – это форвард за 95 млн евро. Ошибками стали подписания Рамоса и Месси. Да и Мбаппе невыгоден, раз уходит свободным агентом, а не за 200 млн евро.

Вчера многие вспомнили фразу, что деньги не играют в футбол. Но это неправда. Конечно, играют, у «Реала» полно денег. «Спартак» не выиграет Лигу чемпионов, не имея состава «Манчестер Сити», «Баварии» или хотя бы «Порту» времен Моуриньо. Но у Жозе состав тоже кишел звездами, просто без невероятной раскрутки на тот момент. Даже «Боруссии» крупно повезло, что она пробралась в финал. Но это не просто заслуженный клуб с классными фанатами.

«Боруссия» намного эффективнее

В Дортмунде очень грамотные менеджеры. Был отрезок, когда их нещадно критиковали, ведь чемпионская серия «Баварии» давила на мозги верным фанатам из «желтой стены». Но «шмели» умеют вернуться в игру. Год назад обидно отдали «салатницу» бывшему тренеру Тухелю. Но Терзич уже без Холанда и Беллингема подарил Ройсу красивое прощание с любимым клубом. Марко и Хуммельс снова сыграют в финале.

Деньги точно играют в футбол, ведь «Боруссия» может позволить себе зарплаты крутых ветеранов. Но в Дортмунде не ставят рекорды по расходам. За пять лет отдали на новичков меньше денег, чем «Монако» и «Бенфика». Но эффективность впечатляет. Холанд и Беллингем согласились представлять «Боруссию». Брандт отказал клубам из АПЛ ради Дортмунда. Футболисты знают, что в команде хорошая атмосфера.

Санчо мог пережить унижение – сидеть на лавке за спиной у Антони, а вместо этого футболист МЮ спел песню Адель в раздевалке, ведь арендованный вингер вышел в финал. У «Боруссии» было единство, которое помогло перекрыть разницу в бюджете с катарскими парижанами. Авторитарные боссы любят цифру «один». Первые, только первые. Но это самое одинокое число. Зрелый новый ПСЖ мог разнести «Боруссию».