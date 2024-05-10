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Неймар показал дочь, Бускетс сходил на гонки. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 16:03
Доннарумма
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Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:30
Мне больше нравится, что они вообще показывают эту пойманную на рыбных фермах рыбу, Хэмингуэй своего "Старика и море" бы не написал, если бы знал, что через 80 лет люди будут хвастаться, что вытащили рыбешку из рыбного садка.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:47
Подарок Алвесу на день рождения - "глоток свободы"...)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:10
Бускетс свою подругу не кормит что ли? Ну а Маслов смелый. Ловить краснокнижную рыбу карается сроком до пяти лет)
Гость
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