Неймар показал дочь, Бускетс сходил на гонки. Как футболисты провели эту неделю

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вчера, 16:03

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

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Как и бывший футболист «Барселоны» .

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Нападающий «Манчестер Сити» удивил дополнением к своему образу — канистрой с молоком.

Стиляга дня. Голкипер ПСЖ .

Полузащитник «Интер Майами» сходил на гонки.

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков посетил Севилью. Но не просто как турист — занят там важным делом.

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На этом наш выпуск завершен. Хороших выходных, друзья! Если есть возможность, то проведите время на природе, как это сделал .