Неймар показал дочь, Бускетс сходил на гонки. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Защитник «Спартака» Павел Маслов сходил на рыбалку.
Бывший футболист «Барселоны» Рафинья показал своего самого преданного болельщика.
Форвард «Арсенала» Кай Хаверц тоже любитель песиков.
Как и бывший футболист «Барселоны» Арда Туран.
Милота дня. Неймар показал фото со своей дочкой.
Экс-игрок «Ливерпуля» Райан Бабел покупает одежду «на вырост» — такая вот безжалостная мода сейчас.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд удивил дополнением к своему образу — канистрой с молоком.
Стиляга дня. Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.
Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс сходил на гонки.
Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков посетил Севилью. Но не просто как турист — занят там важным делом.
Дани Алвес временно на свободе — вот в таком виде отпраздновал свой день рождения.
Девушка дня. Антонелла — жена Лионеля Месси.
На этом наш выпуск завершен. Хороших выходных, друзья! Если есть возможность, то проведите время на природе, как это сделал Пабло Освальдо.