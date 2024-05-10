Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стало известно, когда комитет по этике рассмотрит дело о шутке Безрукова

10 мая 2024, 14:53

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, когда пройдёт заседание комитета по этике по делу полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

После матча 21-го тура РПЛ между казанской командой и «Зенитом» (2:0) игрок в шутливой форме в эфире «Матч ТВ» сказал: «„Краснодар“, ждём на карту денежки».

8 мая «Рубин» выступил с заявлением, в котором сообщил о применении к футболисту дисциплинарных мер.

Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике — оно пройдёт 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока. Возможно коллеги проведут более одного заседания, чтобы вынести взвешенное решение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Почётный президент РФС получил приглашение от УЕФА посетить матчи Евро
10 мая
Митрофанов: «Мы можем выйти из УЕФА, но не будем приняты в АФК»
04 мая
В РФС рассказали, как проходил процесс отстранения России от турниров
04 мая
В РФС рассказали, что хотят изменить в российском футболе
01 мая
Дюков высказался о лимите на легионеров в РПЛ
30 апреля
Дюков: «Сборные должны быть готовы, когда будет снят запрет»
30 апреля
Сортировать
Все комментарии
агент.Смит
агент.Смит
10 мая в 17:17
Сейчас шутить опасно. Очень много развелось "блюстителей морали"
Интерес
Интерес
10 мая в 16:26
Больше делать "блюстителям нравственности" нечего???
Это из разряда :"Работница публичного дома изгнана за аморальное поведение".
adekvat
adekvat
10 мая в 15:17
Слово не воробей вылетит не поймаешь.
3bcnqqyj2esr
3bcnqqyj2esr
10 мая в 15:09
Безобидная шутка обернётся парню как минимум штрафом
Аксинья
Аксинья
10 мая в 15:09
Решение уже готово: "Безруков, ждём на карту денежки."
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 