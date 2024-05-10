Стало известно, когда комитет по этике рассмотрит дело о шутке Безрукова

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10 мая 2024, 14:53

Генеральный секретарь РФС рассказал о том, когда пройдёт заседание комитета по этике по делу полузащитника «Рубина» .

После матча 21-го тура РПЛ между казанской командой и «Зенитом» (2:0) игрок в шутливой форме в эфире «Матч ТВ» сказал: «„Краснодар“, ждём на карту денежки».

8 мая «Рубин» выступил с заявлением, в котором сообщил о применении к футболисту дисциплинарных мер.