Стало известно, когда комитет по этике рассмотрит дело о шутке Безрукова

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, когда пройдёт заседание комитета по этике по делу полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.
После матча 21-го тура РПЛ между казанской командой и «Зенитом» (2:0) игрок в шутливой форме в эфире «Матч ТВ» сказал: «„Краснодар“, ждём на карту денежки».
8 мая «Рубин» выступил с заявлением, в котором сообщил о применении к футболисту дисциплинарных мер.
Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике — оно пройдёт 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока. Возможно коллеги проведут более одного заседания, чтобы вынести взвешенное решение.
Это из разряда :"Работница публичного дома изгнана за аморальное поведение".
Это из разряда :"Работница публичного дома изгнана за аморальное поведение".