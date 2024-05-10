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Ташуев: «Агенты предлагали варианты. Летом планирую вернуться к работе»

10 мая 2024, 13:59

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, когда собирается вернуться к работе.

В апреле специалист покинул воронежский «Факел».

Пока я отдыхаю в Подмосковье. Есть определённые шорт‑листы, но не более того. Есть намерения клубов, но пока не в России, ещё рано. Нахожусь в таком ожидании. Были контакты с агентами, которые предлагали варианты. Путь от шорт‑листа до переговоров достаточно долгий. Конечно, приоритетным вариантом будет работа в России, мне здесь всё знакомо. Но я хорошо работал и в Украине, и в Белоруссии. Летом планирую вернуться к работе.

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Ironigor
Ironigor
10 мая в 14:07
Посмотрим где ты окажешься.
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